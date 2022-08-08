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Energoatom: Ruslar nükleer santrale mayın döşedi

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Ukrayna Ulusal Nükleer Enerji Üretim Kuruluşu Energoatom, Rusya'nın Zaporijya'daki nükleer santrale mayın döşediğini öne sürdü.
Energoatom: Ruslar nükleer santrale mayın döşedi

Energoatom tarafından Telegram üzerinden yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusundan Tümgeneral Valery Visilievin, Zaporijya’daki nükleer santralin önemli tüm tesislerine mayın döşedik dediğini iddia etti. “Rusya, tüm dünyaya şantaj yapıyor denilen açıklamada, Ruslar planlarını gizlemiyorlar ve şimdiden tüm dünyaya açıkça şantaj yapıyorlar, Zaporijya nükleer santralini patlatmaya hazır olduklarını ilan ediyorlar” denildi.

Rusya’dan ise konuyla ilgili Ukrayna’yı suçlayan açıklamalar geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’nın Zaporijya’daki nükleer santralini hedef alarak Avrupa’yı rehin almaya çalıştığını’ öne sürdü.

NELER OLMUŞTU?

Zaporijya nükleer santrale yakın noktada düzenlenen saldırı sonucu santral hasar gördü. Saldırının ardından Ukrayna, Rusya’yı suçlarken, Rusya ise Ukrayna’yı suçladı. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi söz konusu saldırının hem Ukrayna hem de çevresindeki birçok ülkeyi tehlikeye attığını ve bu tarz saldırılardan kaçınılması gerektiğini vurgulamıştı.

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