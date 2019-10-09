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Erdoğan açıkladı: Fırat'ın doğusuna operasyon başladı

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AKP'li TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fırat’ın doğusuna düzenlenmesi planlanan askeri operasyona ilişkin açıklama yaptı.
Erdoğan açıkladı: Fırat'ın doğusuna operasyon başladı

Erdoğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı #BarışPınarıHarekatı'nı başlatmıştır.

Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir.

Barış Pınarı Harekatı ile, Ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz. Oluşturacağımız GÜVENLİ BÖLGE sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız."

 

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