Erdoğan İstanbul seçimlerinin ardından ilk kez kameralar karşısında

23 Haziran'da tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin ardından partisinin grup toplantısında ilk kez kameralar karşısına çıkan AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Pazar günü yapılan İBB seçimi başkanlığının ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nu bir kez daha tebrik ediyorum" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Pazar günü yapılan İBB seçimi başkanlığının ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nu bir kez daha tebrik ediyorum. İstanbul halkının kararının başımızın üzerinde yeri var. Biliyorsunuz 31 Mart'ta sorunlar tespit edilmişti. Bunun üzerine YSK seçimlerin yenilenmesine karar vermişti.

Binali Bey, İstanbul'da bürokrat olarak başladığı, vekil, bakan, başbakan, Meclis Başkanı olarak sürdürdü. İstanbul halkının taktiri bu şekilde gerçekleşti. Son seçim kimin kazandığının ötesinde milli iradenin üzerindeki şaibenin kalkması bakımından önemlidir."