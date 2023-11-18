Erdoğan’dan Almanya’ya: Biz Holokost cenderesinden geçmedik, İsrail’e borçlu olsak bu kadar rahat konuşamazdık

Toplantıda Scholz İsrail’in kendini savunma hakkını vurgularken Erdoğan ise Gazze’deki sivil ölümlerine karşı uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini öne çıkardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Filistin’de sivilleri öldürmesine karşı yeterince ses çıkarılmamasını eleştirirken “İsrail Filistin savaşını bir borçluluk psikolojisi içinde değerlendirmemek gerekir” dedi ve ekledi:

“Bakın ben rahat konuşuyorum.

“Bizim İsrail’e borcumuz yok. Borçlu olsak bu kadar rahat konuşamazdık. Borçlu olanlar rahat konuşamıyor.

“Biz Holokost cenderesinden geçmedik. Öyle bir durumumuz da yok.”

Önümüzdeki hafta Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in İsrail’i ziyaret edeceğini hatırlatan Erdoğan, Almanya’nın bir taraftan, Türkiye’nin de diğer taraftan tutarak insani ateşkesi birlikte sağlayabileceğini ve “bölgeyi ateş çemberinden kurtarabileceğini” belirtti.

Erdoğan İsrail ve Hamas’ın askeri güçlerinin mukayese edilemeyecek güçler olduğunu söyledi.

Rehinelere de değinen Erdoğan, “İsrail’in elinde kat ve kat daha fazla rehine var, yılların tutsakları var” ifadelerini kullandı.

Scholz ise konuşmasında “Bizim İsraille dayanışmamız hiçbir şekilde tartışmaya açık değildir. İsrail’in varoluş hakkı kırmızı çizgimizdir. İsrail’in kendini savunma hakkı vardır” dedi.

Gazze’deki sivil ölümlerinden de bahseden Scholz “Her hayat eşit önemdedir. Filistin halkının acılarını görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Scholz Hamas’ın sivilleri kalkan olarak kullandığını, buna rağmen sivil ölümlerinin olabildiğince azaltılması gerektiğini söyledi.

Erdoğan da, Scholz da bölgedeki çözümün ancak iki devletli olabileceğini vurguladı.

Türkiye-AB ilişkileri de gündemde

İki liderin görüşmelerinde öne çıkacak diğer konular arasında Ankara-Berlin ilişkileri, Türkiye’nin AB üyelik süreci ve göçmen geri kabul anlaşması da yer alıyor.

Scholz bu konu hakkında “Geçmiş yıllarda Türkiye-AB ilişkilerinde potansiyelimizin gerisinde kaldık” dedi.

Erdoğan da vize serbestisi, öncesinde vize kolaylığı ve Gümrük Birliği’nin güncellenmesi gibi konuları görüşeceklerini söyledi.

Basından sorular

Daha sonra Türk basınından Scholz’a, Alman basınından da Erdoğan’a birer soru alındı.

Başbakan Scholz, bir Türk gazetecinin sorduğu uzunca sorunun bir kısmını oluşturan “İsrail 10 saniyede bir çocuğu öldürüyor. Bu insanlık suçudur. İsrail bunun için yargılanmalı mı?” kısmına yanıt vermeyerek, sorunun diğer kısımlarını yanıtladı, çatışmalara ara verilmesi gerektiğini söyledi.

Alman ajansı DPA’dan bir gazeteci de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a uzun bir soru sordu:

“İsrail’in varoluş hakkını kabul ediyor musunuz? Neden İsrail’in faşist bir devlet olduğunu söylüyorsunuz? Neden İsrail’in soykırım yaptığını söylüyorsunuz? Yüzlerce insanı katleden ve neredeyse tüm NATO’nun terör örgütü olarak gördüğü Hamas’ı nasıl bir kurtuluş örgütü olarak tanımlayabilirsiniz? Türkiye’nin Almanya ve NATO’yla ilişkisini tehlikeye atıyor musunuz? Almanya Türkiye’ye 40 adet Eurofighter satacak mı?”

Erdoğan ise bu soruya Hamas’ın yüzlerce kişiyi öldürmesine karşı, İsrail’in binlerce sivili öldürdüğünü, hastaneleri ve ibadethaneleri vurduğunu söyleyerek yanıt verdi.

Eurofighter savaş uçağı alımı konusunda ise “Almanya verir veya vermez, Dünyada savaş uçağı üreten bir tek Almanya mı var? Başka yerden temin ederiz. Bir basın mensubu olarak bizi bununla tehdit etmeyin” ifadelerini kullandı.

Erdoğan da Scholz gibi uzun sorunun bir kısmına yanıt vermedi.