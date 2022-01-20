Erhürman: Krizi Aşmanın Yolu, Piyasadaki Para Dönüşünü Hızlandırmaktır

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkedeki krizi aşmanın yolunun, piyasadaki para dönüşünü hızlandırmak olduğunu vurguladı.

Orta sınıfı koruyacak tedbirlerin önemine dikkat çeken Erhürman, insanların araba alacak parayı bulmasının imkansız hale gelmeye başladığına işaret etti.

Motorlu Araç Satıcılar ve İthalatçılar Birliği’ni (MASİB) ziyaret eden CTP Lideri Tufan Erhürman ve bazı milletvekili adayları çözüm önerilerini de paylaştı.

MASİB Başkanı İbrahim Akın ise şu an sektöre yaşanan sıkıntıların, daha önce hiçbir zaman yaşanmadığına dikkat çekti.

Ziyarette MASİB yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

ERHÜRMAN: İNSANLARIN ARABA ALACAK PARAYI BULMASI İMKANSIZ OLMAYA BAŞLADI

Ülkenin içinde bulunduğu genel durumda, orta sınıfın yavaş yavaş yok olmaya başladığını vurgulayan Erhürman, memleketin böyle bir dönemeçte olduğunu belirtti.

“Bu krizin başından beri ‘bir araya gelmek zorundayız, birlikte karar vermek zorundayız’ diyoruz. Aksi taktirde bu gemi delindiğinde hepimizi batıracak” diye konuşan Erhürman, uyarılarının dikkate alınmadığını söyledi.

İnsanların araba alacak parayı bulmasının imkansız olmaya başladığının altını çizen Erhürman, Türkiye’deki toplu taşımacılık olanaklarıyla Kıbrıs’taki toplu taşımacılık olanaklarının karşılaştırılamayacağını vurguladı.

Erhürman, “Burada aracınız yoksa hiçbir yere ulaşamazsınız. Bu durum, seyahat özgürlüğünü sınırlayan bir şeydir. O yüzden belli bir noktanın altında olan araçlarda devletin verdiği desteğe devam etmesi ya da artırması, bizim parti olarak aklımıza yatan bir şey olur” dedi.

“ORTA SINIFI KORUYACAK TEDBİRLER ALMAMIZ GEREKİYOR”

Çok lüks olarak nitelendirilebilecek araçlarda belki devletin aldığı gelirleri artıracak bir denge mekanizmasının oluşturulabileceğine değinen Erhürman, “Orta sınıf aşağıya iniyorsa onu koruyacak birtakım tedbirleri bulmamız lazım. Kayıt dışılık konusunda yüzde 100 hem fikiriz. Bütün derdimiz memleketin genelinde kayda daha fazla almak” diye konuştu.

Erhürman, ülkede kriz varsa, o krizi aşmanın yolunun, piyasadaki para dönüşünü hızlandırmak olduğuna dikkat çekerken, “Özellikle orta sınıfın alabileceği araçlarda, devletin kendi gelirlerinden vazgeçmesi bizim desteklediğimiz bir süreç olur” ifadelerini kullandı.

AKIN: ŞU AN SEKTÖRDE YAŞANAN SIKINTILAR, DAHA ÖNCE YAŞANMADI

MASİB Başkanı İbrahim Akın da şu an sektörde yaşanan sıkıntıların, daha önce hiçbir zaman yaşanmadığını vurguladı.

En zor dönemin yaşandığına işaret eden Akın, tedarik sorunlarının da olduğunu anlattı. Maliyetlerin yükselmemesi için belli muafiyetler getirilmesi gerektiğinin altını çizen Akın, “Bizim satamamamız demek devletin kaybı demektir. KDV indirimini yoğun bir uğraş sonucu sağlamıştık” dedi. Geçtiğimiz dönemlerde günde ortalama 120 arabanın kaydedildiğini söyleyen Akın, bugün ise günde 15-20 aracın kayıtlara geçirildiğini vurguladı.

400’e yakın üyelerinin olduğunu dile getiren Akın, sorunlara çare üretilmesi gerektiğini belirtti.

Akın, “Son dönemde karşımızda ne muhatap ne de hükümet bulduk. Tedarik ve maliyet konusunda girdilerin gözden geçirilip revize edilmesi gerekiyor. ÖTV konusunda bir çalışma olduğu ortadadır. ÖTV konusunun hemen gündemden kalkması lazım. Biz buna karşıyız” diye ekledi.