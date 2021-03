Erkut Yılmabaşar yazdı.. KIB-TEK’te Mafya Kim? Lideri kim?

2019 Haziran ayında göreve başlayan Ekonomi ve Enerji Bakanlığı müsteşarı Şahap Aşıkoğlu, UBP tarafından bu göreve atanalı neredeyse 2 yıl oluyor.

Her dönem her partiden bir görev almayı başaran her dönemin görev adamı Aşıkoğlu, YDP tarafından da henüz görevden alınmış değil.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı Aralık ayından bugüne ekonomi ve enerji bakanı.

Ara sıra muhalefette olduğunu sanıp Kıb-TEK’te vurgun olduğundan bahsediyor.

Şimdi bu kervana 2 yıldır görevde olan Aşıkoğlu’da katıldı.

Aşıkoğlu anlaşılan odur ki aynı havayı tutturarak bu şekilde zaten YDP kurultayı ve atamalardan dolayı başı sıkıda olan Erhan Arıklı’nın gözüne girip görevi garantilemeye çalışıyor.

Havamızın adı şu : “Vurgun var yolsuzluk var talan var ama icraat yok!”

Geçtiğimiz gün her dönemin görev adamı Aşıkoğlu, Bakanı Arıklı gibi KIB-TEK’de soygun ve vurgun olduğunu açıkladı.

Polisin mahkemenin savcılığın hiç bir şey yapmadığından dem vurdu.

Sayıştay raporları olduğundan bahsetti.

Her 15 günde telefon edip ilgili ve yetkilileri aradığını ama vurgunun devam ettiğini belirtti.

Daha da ileri giderek bir basın mensubunun para dağıtarak haber yapılmasını engellediğini de söyledi.

Şahap Aşıkoğlu müsteşar olarak bu basın mensubunun kim olduğunu açıklamalıdır. Yoksa kendisi müfteri olarak anılacak ve koca bir camiaayı zan altında bırakmış olacaktır.

Aşıkoğlu, bahsettiği Kıb-TEK’teki mafya yapılanmasını da açıklamalıdır.

Yoksa devran dönecek, 2 yıldır bu kurumun Müsteşarı olarak kendi deyimi ile bu mafya yapılanmasının başında olmanın nasıl bir şey olduğunu açıklamak zorunda kalacaktır.

Bakan Arıklı ve Müsteşar Aşıkoğlu Başbakanlık Denetleme Kurulu’na bu yolsuzluklar ile ilgili herhangi bir yazılı müracaatta bulunmuşlar mıdır? Bu yolsuzluklar nedir? Kim yapmıştır? Ne zaman yapmıştır? Nasıl yapmıştır? Konusunda kamuoyuna bilgi vermeyi düşünüyorlar mı? Yoksa yolsuzluk var deyip işin üzerinden geçip gitmek mi istiyorlar?

Aşıkoğlu 2 yıl boyunca Polise telefon açmak yerine herhangi bir yazılı şikayette bulunmuşlar mıdır? Yoksa ceylan derili koltuktan kalkmak bu kadar zormdur?

Hakkında Sayıştay raporları bulunan KIB-TEK Genel Müdürü ile birlikte ne kadar zamandan beri çalışmaktadırlar?

Bakan Arıklı, Sayıştay dosyaları arşa çıkan olan KIB-TEK müdürünü neden 3 aydır görevden almıyor? Yolsuzlukla hakkında yolsuzluk iddiaları olan bir müdürle mi mücadele edeceklerdir?

Bu kurda kuzuyu emanet etmek değil midir?

Hakkında “yetki aşımı ve usulsüz ödeme” tespit edilen ve de konusu dava aşamasında olan Genel Müdür ile birlikte mi yolsuzluğun ve mafyanın üzerine gideceklerdir?

Her yıl 300 milyon TL yolsuzluk yapıldığını da açıkladı Aşıkoğlu hızını alamayıp.

Bu durumda 2 yıldır kendisi görevde olduğuna göre 600 Milyon TL’de kendi döneminde yolsuzluk yapılmış demektir.

Ve Yolsuzlukla mücadele kahramanı olmak isteyen bakan Arıklı bu her dönemin görev adamını halen daha görevden almamaktadır.

KIB-TEK ile ilgili onlarca dosya bu gazetede yayınlandı.

Sıkı durun! Bugünden sonra daha önce olduğu gibi toplumun malı olan KIB-TEK ile ilgili dönen dolapları tüm çıplaklığı ile her gün tüm deşmeye isim isim sorumluları deşifre etmeye yeniden başlıyoruz.

Ak koyun kara koyun artık ortaya çıkmalı kuzu postuna bürünmüş kurtlardan emanet geri alınmalıdır.