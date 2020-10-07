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Ermenistan’ın Türkiye’ye gelen hatta saldırısı küresel bir tehdit

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Ermenistan ordusunun Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Petrol Boru Hattı'na yönelik saldırı girişimi gözleri bir kez daha bölgedeki enerji denklemine çevirdi.
Ermenistan’ın Türkiye’ye gelen hatta saldırısı küresel bir tehdit

Geçtiğimiz günlerde ‘Ermenistan boru hatlarını hedef alabilir’ uyarısında bulunan EED Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu’na göre dün gece yaşanan saldırı girişimi enerji arzına yönelik küresel bir tehdit…

Kardeş ülke Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmalar devam ediyor. Azerbaycan Ordusu işgal altındaki bölgeleri bir bir kurtarırken, Ermeni güçlerinin dün gerçekleştirmek istediği saldırı olayın yeni bir boyut kazanabileceğini gösterdi.

BTC hattına füze saldırısı

Enerji Ekonomisi Derneği (EED) Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Azerbaycan Başsavcılığı, Ermenistan ordusunun Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı'nın (BTC) Yevlah ilinden geçen kısmına füze saldırısı düzenlemesinin öylesine geçiştirilemeyecek bir olay olduğu uyarısında bulundu.

Geçtiğimiz günlerde ‘Ermenistan’ın hedefinde Azerbaycan’ın enerji hatları var’ açıklamasında bulunan Prof. Dr. Kumbaroğlu, son yaşanan füze saldırısı girişimin küresel sonuçları olabileceğini anlattı.

Bölgede çok uluslu şirketler var

 

2019 yılında BTC boru hattı ile Bakü’den Ceyhan’a 233 milyon varil petrol taşındığı bilgisini paylaşan EED Başkanı Kumbaroğlu, şöyle devam etti:

 

“Varili 40 dolardan hesaplarsak toplamda 9.3 milyar dolarlık bir petrol taşınması söz konusu.

 

Burada üzerinde durulması gereken asıl konu bölgedeki uluslararası şirketlerin iş birliği… BTC boru hattından taşınan petrolün çıkarıldığı ACG sahasında ve boru hattından büyük ortak yüzde 30 hisse ile İngiliz BP şirketi.

 

Hissedarlar arasında Azerbaycan’dan SOCAR ile Itochu şirketleri ve Türkiye’den Türkiye Petrolleri’nin yanı sıra Norveç’li Equinor, Amerikan Exxon, Japon Inpex, Macar MOL, İtalyan ENI ve Hindistan’dan ONGC şirketleri var. Boru hattına yapılan saldırı bu şirketlerin yatırımları üzerine büyük tehdit.

 

Diğer yandan yaşananlar; BTC’nin geçtiği Gürcistan’ın aldığı transit geçiş ücretleri için ve Ceyhan’dan petrol alan ülkelerin enerji arz güvenliği için de son derece önemli bir tehdit.”

 

Bölgedeki şirketler ortak hareket etmeli

 

EED Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, söz konusu saldırımı girişiminin ‘Ermenistan’ın küresel enerji arzının kritik bir noktasını kasten hedef alması’ olarak kabul görmesi gerektiğini belirterek, söz konusu ülkelerin ortak bir şekilde hareket edip, enerji arzını en üst düzeyde korunması adına girişimlerde bulunabileceğini söyledi.

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