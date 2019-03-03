Eski AKP'lilerin yeni parti girişimi: '31 Mart'tan çıkacak tabloyu bekliyorlar'

Türkiye, 31 Mart yerel seçimleri için gün sayarken, Ankara siyaseti, eski AKP'lilerin iki yeni parti kurmalarına ilişkin iddialara kilitlenmiş durumda. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, liderliğini üstleneceği yeni oluşum için sahaya inmeye hazırlandığı belirtilirken, eski Ekonomi Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın da 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün desteğiyle, yeni oluşum için ikna olduğu belirtiliyor.

Bir dönem AKP'de önemli görevler üstlenip, daha sonra partiyle yolları ayrılan kimi isimlerin yeni parti çatısı altında bir araya gelebileceğine ilişkin iddialar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı bir televizyon programında yaptığı "Parti kuracaklarmış, şu olacakmış, bu olacakmış. Daha önce kuranlar oldu ama akıbetleri belli. (...) Yola çıktığınız insanlar sizinle beraber gelecek diye bir şey yok. Ama biz, bir dava olarak bakıyoruz. Biz dava adamıysak, davana ihanetin olmaması lazım" açıklamalarıyla daha da görünür oldu.

Peki yeni oluşumun içinde kimler yer alıyor, ne zaman partileşmeyi hedefliyorlar?

Kulislere yansıyan bilgilere göre yeni partinin hedefi 1 Nisan'dan sonra partileşmek. Bunun nedenlerinden biri olarak, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı aleyhine çıkabilecek sonucun yeni oluşumlara "fatura edilmesi"nin önüne geçilmesi gösteriliyor. Ancak asıl neden, yerel seçim sonucunu görmeden, partileşme adımının atılmasının riskli görülmesi. Cumhur İttifakı'nın genel seçimlerden daha düşük oy alması halinde düğmeye basılması hedefleniyor.

BBC Türkçe'ye konuşan, yeni oluşum hareketi içinde yer alan bir kaynak, yeni harekete neden gereksinim duyulduğu ve hedeflerini şöyle anlattı: