  • BIST 1.441
  • Altın 485,056
  • Dolar 8,2228
  • Euro 9,9825
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKA8836  test yapıldı, 23' ü yerel 27 pozitif vaka

Eski İçişleri Bakanı Saadettin Tantan: Yolsuzluk ve yoksulluk mafya düzeni yaratır

»
Sözcü yazarı Erkin, "Sedat Peker'in açıklamalarına şaşırmayın! Bu yaşadığımız tam da neoliberalizm!" dedi
Eski İçişleri Bakanı Saadettin Tantan: Yolsuzluk ve yoksulluk mafya düzeni yaratır

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, suç örgütü lideri Sedat Peker'in tartışma yaratan açıklamalarına yer verdiği yazısında, 30 Temmuz 1999 yılında çıkarılan 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu’nun AKP'nin iktidarda olduğu 1 Nisan 2005 yılında bütün ek ve değişiklikleriyle birlikte yürürlükten kaldırıldığını hatırlatarak, eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan’ın sürece ilişkin değerlendirmelerine yer verdi.

“Yolsuzluk suça teşvik ediyor ve suç oranlarını artırıyor, mafyalaşmaya yol açıyor… Yolsuzluk, yoksulluğu artırıyor… Toplumu ahlaki çöküntüye sürüklüyor” diyen Tantan, “Bunun için yapmamız gereken şeyler açık ve bellidir: Doğru ve iyi işleyen bir devlet idaresine sahip olmalıyız. Bu her şeyden önce güvenlik ve adaleti eksiksiz sağlayacak bir devlet idaresi demektir. Yolsuzluk ve yoksulluk mafya düzeni yaratır” değerlendirmesinde bulundu.

Sözcü yazarı Erkin, suç örgütü lideri Sedat Peker’in tartışma yaratan açıklamalarını hatırlattığı bugünkü yazısında, eski İçişleri Bakanı Tantan’ın, 13 Ağustos 1999 yılındaki, ““Suç Örgütleriyle Mücadele Yasası, Türkiye'de tüm çeteleri ortadan kaldıracak. Halkın mafya dediği kişilerin hepsi okuma yazma bilmeyen, son derece cahil, korkak, kullanılan tiplerdir” sözünü hatırlatarak, 30 Temmuz 1999 yılında çıkarılan 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu’nuna işaret etti.

Söz konusu kanunun 2005 yılında kaldırıldığına dikkati çeken Erkin, “AKP her türlü organize suç örgütüyle mücadele eden yasayı kaldırdı!” dedi.

Erkin yazısında, sürece ilişkin İçişleri eski Bakanı Sadettin Tantan’ın şu görüşlerine yer verdi:

“….Yolsuzluk suça teşvik ediyor ve suç oranlarını artırıyor, mafyalaşmaya yol açıyor… Yolsuzluk, yoksulluğu artırıyor… Toplumu ahlaki çöküntüye sürüklüyor… Süreç, menfaat gruplarının (mafyanın) beslenip her geçen gün daha da güçlenmelerine ve faaliyetlerini sürdürmelerine imkan sağlayan yolsuzluk olgusunun başlı başına bir sektör, bir ekonomik faaliyet alanı haline gelmesine yol açmıştır. ‘Soygun ve talan düzeni' de diyebileceğimiz, yolsuzluk ekonomisi, gelir dağılımının giderek daha fazla bozulmasına ve yoksulluğun daha da artmasına neden olmuştur. Bunun için yapmamız gereken şeyler açık ve bellidir: Doğru ve iyi işleyen bir devlet idaresine sahip olmalıyız. Bu her şeyden önce güvenlik ve adaleti eksiksiz sağlayacak bir devlet idaresi demektir. Yolsuzluk ve yoksulluk mafya düzeni yaratır.”

Erkin son olarak, “Sedat Peker'in açıklamalarına şaşırmayın! Bu yaşadığımız tam da neoliberalizm! Sendikalar sindirilmiş… Demokratik kitle örgütleri yok… Üniversiteler sinmiş… Meşru anlamda öğrenci, işçi, köylü, memur eylemleri yok… Bu boşluğu kim doldurur: Mafya!” görüşünü ifade etti.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uçankuş’a kayyum atandı!07 Mayıs 2021 Cuma 20:19
  • İngiltere, Türkiye'yi karantina uygulanan 'kırmızı listeye' alıyor07 Mayıs 2021 Cuma 20:11
  • Türkiye, 7 Mayıs 2021 koronavirüs tablosu: 278 kişi hayatını kaybetti07 Mayıs 2021 Cuma 19:44
  • AKP, “Yalan Üretim Merkezi” animasyon filmini sosyal medya hesaplarından sildi07 Mayıs 2021 Cuma 19:42
  • Rıza Sarraf ve Ebru Gündeş boşandı07 Mayıs 2021 Cuma 17:33
  • Başhekim: Randevu alıyorlar, hastaneye gelmek yerine sokakta geziyorlar07 Mayıs 2021 Cuma 17:29
  • 3 ithal 1 yerli üründe limit üstü kalıntı07 Mayıs 2021 Cuma 17:09
  • Cumhur İttifakı'nı bitirecek sözler: MHP'den flaş paylaşım07 Mayıs 2021 Cuma 10:30
  • MHP'nin yeni anayasa tasarısıyla ilgili çarpıcı iddia: 'Bahçeli Erdoğan'ı başbakan yapmak istiyor'07 Mayıs 2021 Cuma 10:28
  • Soylu'dan İmamoğlu açıklaması: Bana göre suç ama buna soruşturma izni vermem07 Mayıs 2021 Cuma 10:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti