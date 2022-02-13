Ethereum'da Son Durum! 1 Ethereum Kaç TL?

Bitcoin'den sonra dünyanın en bilinen kripto parası olan Ethereum, hızı ve güçlü yönetim kadrosuyla en çok tercih edilen paraların başında geliyor. Bu yılın en çok büyüyen parası olan Ethereum, yeni güncellemeleriyle geliyor.

ETHEREUM MADENCİLİĞİ BİTİYOR

Proof of work ile madencilik üzerinden para üretimi gerçekleşen Ethereum, şimdiyse yeni bir yol izlemeye hazırlanıyor. Etherum 2.0 güncellemesiyle birlikte Proof of Stake'e, yani hisse kanıtı protokolüne geçiyor. Bunun sebeplerinden biri olarak madencilik yapan yatırımcılara daha çok söz hakkı tanırken, POS'ta sistemdeki yeni algoritma ile birlikte gelirden pay alma olarak adlandırılan kilitleme işlemi yapan yatırımcılar daha karlı olacaktır. POW'un enerji tüketiminde çevreciliğin zıddında rol alması, POS'u daha değerli kılıyor.

BİR ETHEREUM KAÇ TL?

Dünyanın en büyük ikinci kripto parası Ethereum, 8 Kasımda 4 bin 818 dolarla en üst seviyesini gören Ethereum, düşüşe geçmişti. Ethereum şu an 3 bin 118 dolar seviyesinde. 1 Ethereum anlık olarak 42 bin 040 TL ediyor.

NEDİR?

Ethereum'un kurucusu Rus girişimci Vitalik Buterin'dir. Ethereum, itici gücünü Ether (ETH) ekosisteminden alan bir Kripto İşletim Sistemidir. En kapsamlı amacı Bitcoin’inde bağlı olduğu blok zincir sistemi üzerinde kullanıcıların bu sistem üzerinden yeni yazılımlar oluşturmasıdır. Ethereum, bu sistemi ve açık kaynak kodları sayesinde birçok alt coinin üretilmesine zemin hazırlamıştır.

Ethereum ekosistemi ile amaçlanan, kişisel verilerin izinsiz depolanmasını ve üçüncü parti sistemlerle paylaşılmasını engellemektir. Bugün neredeyse internetten yaptığımız bütün işlemler (alışveriş, banka işlemleri, sosyal medya kullanımımız, internet geçmişimiz vb.) dijital ayak izlerimizin izleriyle veriler halinde veri bankalarında kayıt altına alınmaktadır. Bu bilgilerin hangi amaçlar doğrultusunda kullanıldığı ve kimlerle paylaşıldığı bilinmemektedir.

Ethereum sistemi sayesinde internet merkezsiz bir yapı haline getirilir ve özel şifreleme teknikleri ile kişisel bilgilerin alınıp saklanması engellenir.

Bu merkezsiz sisteme dahil olacak diğer yapıların oluşturulması için Ethereum kripto parası bir itici güç olarak kullanılır. Bu amaç, Ethereum’un değerini her geçen gün arttırmaktadır.

ETHEREUM VE BITCOIN ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?

Bitcoin ağı ile yapılacak işlemler belli ve sınırlıdır. Ethereum sistemi ise çok farklı yazılımlar kullanılarak yeni sistemler ve alt coinler üretilmesine zemin sağlar. Açık kaynak kodludur.

Ethereum sistemi 2009 yılında oluşturulan Bitcoin’den daha yenilikçi ve daha kapsamlıdır.

Bitcoin madenciliğindeki kazanç işlemci gücü ile doğru orantılıdır. Bu nedenle büyük bilgisayarlara ve devasa soğutma sistemlerine ihtiyaç duyulur. Ethereum’da ise madenciler arasında iş bölümü vardır ve gelir çaba ile belirlenir.

Bitcoin ekosisteminde her bir bloğun oluşturulması 10 dakikadır. Ethereum sisteminde bir blok 15 saniyede oluşur. İşlemlerin onaylanma süresi çok daha kısadır. Bu nedenle P2P aktarımları daha hızlı neticelendirilir.

MADENCİLİĞİ NASIL YAPILIR?

Ethereum madenciliği Bitcoin’in aksine ekran kartı (GPU) kullanılarak yapılmaktadır. Bu nedenle Bitcoin gibi özel sistemlere ihtiyaç duyulmaz. Bu durum madenciliği herkes tarafından ulaşılabilir bir hale getirmiştir. Ethereum madenciliğine başlamak için Ethereum White Paper’ının incelenmesi ve yönergelerin takip edilmesi gerekmektedir.

NASIL ÜRETİLİR?

Ethereum üretimine başlamak için bir Ethereum cüzdanının oluşturulması gerekmektedir. Daha sonra gerekli programların yüklenmesi ile üretim işlemi başlatılmaktadır. Üretimler bireysel olarak ya da bir havuza dâhil olarak yapılabilmektedir.

ETHEREUM’UN DİĞER ALT COİNLER İLE İLİŞKİSİ

Ethereum sistemi birçok yeni yazılımın ortaya çıkmasına müsait bir zemin hazırlar. Yeni bir coinin piyasaya sürülebilmesi için ICO adı verilen ‘İlk Para Teklifi’nin’ henüz piyasaya sürülmeden önce kitlesel olarak fonlanması ve bu fonların Ethereum ekosisteminin para değeri olan Ether ile yapılması gerekmektedir. Böylece Ethereum sistemi ile yeni coinler piyasaya sürülmektedir.

NASIL SATIN ALINIR?

Türkiye’de herhangi bir yerli ve yabancı kripto para borsası kullanılarak Ethereum alımı yapılabilmektedir. Bu noktada birçok borsanın kendilerine göre avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Bunun için, Ethereum almak isteyen kişilerin giriş yapacağı borsayı iyi belirlemesi gerekmektedir. Kripto para borsa seçimi, bu alanda mağdur olmamak için atılması gereken adımların başında gelir.

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