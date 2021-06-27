EURO 2020 günlüğü: Son 16 turunun maçları başladı

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26 Haziran: Danimarka ve İtalya çeyrek finale yükseldi
- Galler 0 - 4 Danimarka
- İtalya 2 - 1 Avusturya
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) son 16 turu maçları Cumartesi günü başladı. 29 Haziran'a kadar sürecek maçların galipleri çeyrek finale yükseliyor.
İlk gün maçlarında Amsterdam'da Galler'i 4-0 yenen Danimarka ve Londra'da Avusturya'yı 2-1 yenen İtalya, çeyrek finale çıkmaya hak kazandı.
Danimarka, 3 Temmuz Cumartesi günü Bakü'de oynanacak çeyrek final maçında, bugün Budapeşte'de oynanacak Hollanda - Çek Cumhuriyeti maçının galibiyle eşleşecek.
İtalya da 2 Temmuz Cuma günü, yine bugün Sevilla'da oynanacak Belçika - Portekiz maçının galibiyle çeyrek final maçında Münih'te karşı karşıya gelecek.
Bu maçların galibi de yarı finale çıkmaya hak kazanacak.
EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup maçları sona erdi. Son 16 turuna katılan takımlar ve eşleşmeler belli oldu.
Son 16'ya kalmayı başaran ülkeler, çeyrek final mücadelesi için 26 Haziran Cumartesi ile 29 Haziran Salı arasında kozlarını paylaşıyor. Eşleşmeler şu şekilde:
24 takım arasından sekizi, grup maçları sonrası turnuvaya veda etti.
Grup maçları sonrası turnuvaya veda eden 8 ülke:
- Türkiye
- Finlandiya
- Rusya
- Kuzey Makedonya
- İskoçya
- Slovakya
- Polonya
- Macaristan
22 Haziran: İngiltere, Hırvatistan ve Çek Cumhuriyeti tur atladı
- D Grubu: İngiltere 1 - 0 Çek Cumhuriyeti
- D Grubu: İskoçya 1 - 3 Hırvatistan
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) son 16 turuna kalan üç takım daha belli oldu. D Grubu'nda İngiltere, Hırvatistan ve Çek Cumhuriyeti tur atladı.
- 27 Haziran (TSİ 19.00): Hollanda - Çek Cumhuriyeti (Puskas Arena-Budapeşte)
- 27 Haziran (TSİ 22.00): Belçika - Portekiz (La Cartuja Stadı-Sevilla)
- 28 Haziran (TSİ 19.00): Hırvatistan - İspanya (Parken Stadı-Kopenhag)
- 28 Haziran (TSİ 22.00): Fransa - İsviçre (Ulusal Arena-Bükreş)
- 29 Haziran (TSİ 19.00): İngiltere - Almanya (Wembley Stadı-Londra)
- 29 Haziran (TSİ 22.00): İsveç - Ukrayna (Hampden Park-Glasgow)
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