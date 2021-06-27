  • BIST 1.392
  • Altın 502,080
  • Dolar 8,7510
  • Euro 10,4450
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 36 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAO ülkede kapalı alanda maske takma zorunluğu geri geldi!

EURO 2020 günlüğü: Son 16 turunun maçları başladı

» »
Avrupa Futbol Şampiyonası heyecanını aktardığımız EURO 2020 günlüğüne hoş geldiniz.
EURO 2020 günlüğü: Son 16 turunun maçları başladı

Maç sonuçlarını, istatistikleri ve analizleri turnuva boyunca burada aktaracağız.

26 Haziran: Danimarka ve İtalya çeyrek finale yükseldi

  • Galler 0 - 4 Danimarka
  • İtalya 2 - 1 Avusturya

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) son 16 turu maçları Cumartesi günü başladı. 29 Haziran'a kadar sürecek maçların galipleri çeyrek finale yükseliyor.

İlk gün maçlarında Amsterdam'da Galler'i 4-0 yenen Danimarka ve Londra'da Avusturya'yı 2-1 yenen İtalya, çeyrek finale çıkmaya hak kazandı.

Danimarka, 3 Temmuz Cumartesi günü Bakü'de oynanacak çeyrek final maçında, bugün Budapeşte'de oynanacak Hollanda - Çek Cumhuriyeti maçının galibiyle eşleşecek.

 

İtalya da 2 Temmuz Cuma günü, yine bugün Sevilla'da oynanacak Belçika - Portekiz maçının galibiyle çeyrek final maçında Münih'te karşı karşıya gelecek.

Bu maçların galibi de yarı finale çıkmaya hak kazanacak.

23 Haziran: Son 16 turunda rekabet kızışıyor

EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup maçları sona erdi. Son 16 turuna katılan takımlar ve eşleşmeler belli oldu.

Son 16'ya kalmayı başaran ülkeler, çeyrek final mücadelesi için 26 Haziran Cumartesi ile 29 Haziran Salı arasında kozlarını paylaşıyor. Eşleşmeler şu şekilde:

24 takım arasından sekizi, grup maçları sonrası turnuvaya veda etti.

Grup maçları sonrası turnuvaya veda eden 8 ülke:

  • Türkiye
  • Finlandiya
  • Rusya
  • Kuzey Makedonya
  • İskoçya
  • Slovakya
  • Polonya
  • Macaristan

line

22 Haziran: İngiltere, Hırvatistan ve Çek Cumhuriyeti tur atladı

  • D Grubu: İngiltere 1 - 0 Çek Cumhuriyeti
  • D Grubu: İskoçya 1 - 3 Hırvatistan

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) son 16 turuna kalan üç takım daha belli oldu. D Grubu'nda İngiltere, Hırvatistan ve Çek Cumhuriyeti tur atladı.

  • 27 Haziran (TSİ 19.00): Hollanda - Çek Cumhuriyeti (Puskas Arena-Budapeşte)
  • 27 Haziran (TSİ 22.00): Belçika - Portekiz (La Cartuja Stadı-Sevilla)
  • 28 Haziran (TSİ 19.00): Hırvatistan - İspanya (Parken Stadı-Kopenhag)
  • 28 Haziran (TSİ 22.00): Fransa - İsviçre (Ulusal Arena-Bükreş)
  • 29 Haziran (TSİ 19.00): İngiltere - Almanya (Wembley Stadı-Londra)
  • 29 Haziran (TSİ 22.00): İsveç - Ukrayna (Hampden Park-Glasgow)

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fenerbahçe'den 3 Temmuz paylaşımı23 Haziran 2021 Çarşamba 13:09
  • EURO 2020 heyecanı sürüyor; işte maç programı ve puan durumu23 Haziran 2021 Çarşamba 09:15
  • Rıdvan Dilmen: Sergen Yalçın, Beşiktaş'tan ayrılıyor22 Haziran 2021 Salı 09:26
  • EURO 2020'de "0" çeken Türkiye A Milli Takım, turnuvaya veda etti20 Haziran 2021 Pazar 21:46
  • EURO 2020 heyecanı başladı; işte maç programı ve puan durumu20 Haziran 2021 Pazar 12:18
  • Türk futbolunun lokomotif kulüplerinden Galatasaray'da tarihi gün…19 Haziran 2021 Cumartesi 11:48
  • Hollanda ve Belçika Son 16’da18 Haziran 2021 Cuma 22:17
  • Ronaldo'ya COCA-COLA'ya Tavrı Sonrası 'İki Yüzlülük' Eleştirisi: "Geçmişte Reklamlarında Oynadı"17 Haziran 2021 Perşembe 23:10
  • Ercen Devam Dedi17 Haziran 2021 Perşembe 22:03
  • Türkiye-Galler maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?16 Haziran 2021 Çarşamba 10:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti