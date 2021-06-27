EURO 2020 günlüğü: Son 16 turunun maçları başladı

Maç sonuçlarını, istatistikleri ve analizleri turnuva boyunca burada aktaracağız.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) son 16 turu maçları Cumartesi günü başladı. 29 Haziran'a kadar sürecek maçların galipleri çeyrek finale yükseliyor.

İlk gün maçlarında Amsterdam'da Galler'i 4-0 yenen Danimarka ve Londra'da Avusturya'yı 2-1 yenen İtalya, çeyrek finale çıkmaya hak kazandı.

Danimarka, 3 Temmuz Cumartesi günü Bakü'de oynanacak çeyrek final maçında, bugün Budapeşte'de oynanacak Hollanda - Çek Cumhuriyeti maçının galibiyle eşleşecek.

İtalya da 2 Temmuz Cuma günü, yine bugün Sevilla'da oynanacak Belçika - Portekiz maçının galibiyle çeyrek final maçında Münih'te karşı karşıya gelecek.

Bu maçların galibi de yarı finale çıkmaya hak kazanacak.

23 Haziran: Son 16 turunda rekabet kızışıyor

EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup maçları sona erdi. Son 16 turuna katılan takımlar ve eşleşmeler belli oldu.

Son 16'ya kalmayı başaran ülkeler, çeyrek final mücadelesi için 26 Haziran Cumartesi ile 29 Haziran Salı arasında kozlarını paylaşıyor. Eşleşmeler şu şekilde:

24 takım arasından sekizi, grup maçları sonrası turnuvaya veda etti.

Grup maçları sonrası turnuvaya veda eden 8 ülke:

Türkiye

Finlandiya

Rusya

Kuzey Makedonya

İskoçya

Slovakya

Polonya

Macaristan

22 Haziran: İngiltere, Hırvatistan ve Çek Cumhuriyeti tur atladı

D Grubu: İngiltere 1 - 0 Çek Cumhuriyeti

D Grubu: İskoçya 1 - 3 Hırvatistan

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) son 16 turuna kalan üç takım daha belli oldu. D Grubu'nda İngiltere, Hırvatistan ve Çek Cumhuriyeti tur atladı.