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Eva Green kariyerini altüst eden, milyon dolarlık davayı kazandı

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Ünlü oyuncu Eva Green, “A Patriot” filmiyle ilgili açtığı davayı kazandı.
Eva Green kariyerini altüst eden, milyon dolarlık davayı kazandı

Eva Green, henüz çekimleri bile yapılmamış filmin yapımcılarıyla bu yılın başında mahkemelik olmuştu. Green ve White Lantern Film yapım şirketi arasında çıkan anlaşmazlıklar neticesinde, aktris filmden ayrılma kararı almıştı. Ayrıca yapım şirketine de yaklaşık 19 milyon TL (1 milyon dolar) talep ettiği bir dava açmıştı.

Ancak yapım şirketi de Green'in mahkeme öncesi delil toplama sürecinde teslim etmek zorunda kaldığı metin ve e-posta konuşmalarının ardından oyuncuya yaklaşık 94 milyon TL'lik (5 milyon dolar) karşı dava açmıştı. Şirket, oyuncuyu defalarca mantıksız taleplerde bulunmakla, hukuka aykırı komplo kurmakla ve filmin yapımını tamamlamaya niyeti ve/veya arzusu olmamakla suçladı.

Mesaj ve e-postalarında, yapımcılar için “moron”, “aptal”, “üzgün küçük insan” gibi ifadeler kullandığı ortaya çıkan Green'in istekleri karşılanmadığı için projeden çekildiği açıklanırken yapım şirketinin de bu istekleri yeterli şekilde karşılayamadığı ifade ediliyor. Ünlü aktris, kendi ekibini film setinde isterken yapım şirketi ise bu maliyetleri karşılayamadı.

Green’in hukuk savaşı nihayet bugün sonuçlandı, ünlü oyuncu Londra Yüksek Mahkemesi’nde görülen davayı kazandı.

Yargıç Michael Green yazılı bir kararla Eva Green’e 1 milyon dolarlık ödemeye hak kazandığını söyledi.

Yapım şirketi, bilim kurgu filminin 2019’un sonlarında prodüksiyona girmeden önceki başarısızlığından oyuncuyu sorumlu tutarak Green’e karşı sözleşmeyi ihlal ettiği için karşı dava açmıştı.

42 yaşındaki Green, Ocak ayında mahkemeye çıktığında, dublör eğitiminin dört haftadan beş güne düşürüldüğünü gerekçe göstererek, filmin yapım ekibinin tavrından endişe duyduğunu söylemişti.

Green yaptığı açıklamada, “Sevdiğim ve imzaladığım güzel filmi savunmak için dişimle tırnağımla savaştım. Çok değer verdiğim bir nedenden bahseden ve sorunu çözmezsek meydana gelebilecek kaynak savaşları ve kitlesel göç konusunda uyarıda bulunan bir film” diyerek projeye olan inancından bahsederken adaletin yerini bulmasına da sevindiğini belirtti.

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