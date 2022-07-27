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Fed, faiz kararını açıkladı

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Fed, faiz kararını açıkladı
Fed, faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini 75 baz puan artırdı. Karar Fed üyeleri tarafından oy birliği ile alındı.

Fed iki gün süren temmuz ayı toplantısının ardından politika faizi kararını bugün açıkladı. Fed politika faizini 75 puan artırırken faizler yüzde 1,50-1,75 seviyesinden yüzde 2,25-2,50 seviyesine çıkmış oldu. Piyasaların beklentisi de 75 baz puanlık artış düzeyindeydi.

Fed’den yapılan açıklamada ayrıca mortgage destekli menkul kıymet azaltımı aylık 35 milyar dolara, Hazine kağıdı azaltımı 60 milyar dolara yükseltileceği belirtildi.

Fed’in Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) kararında Ukrayna’daki savaşın enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı yarattığı ve küresel ekonomik aktivite üzerinde baskı oluşturduğu belirtildi. FOMC açıklamasında ayrıca “Harcamalara ve üretime ilişkin son göstergeler yumuşadı” ifadelerine yer verildi.

ALTIN VE DOLAR NASIL TEPKİ VERDİ?

Karar beklentilere paralel geldiği için kararın ardından dolar/TL 17,90 seviyesinde işlem gördü. Doların başlıca para birimleri karşısındaki performansını izleyen dolar endeksi ise 106,8 seviyelerinde kararın ardından yatay hareket etti.

Karar açıklanmadan önce 1722 dolar seviyesinde olan ons altın fiyatı karar sonrasında 1724 dolar seviyelerinde seyretti.

Bitcoin ise karar öncesi 21 bin 600 dolar seviyelerinde bulunurken karar sonrası 22 bin dolar seviyelerinin üzerine yükseldi.

NE OLMUŞTU?

Fed, yükselen enflasyonu kontrol altına almak için sene başından bu yana kademeli olarak faiz artışına gitmişti. Fed ilk olarak mart ayı toplantısında 2018'den bu yana ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti.

Mayıs ayında ise Fed politika faizini 50 baz puan artırarak 2000 yılından bu yana en yüksek faiz artışını gerçekleştirmişti. Haziran ayında enflasyondaki artışa paralel olarak Fed faizleri 75 baz puan artırmış yüzde 1,75'e yükseltmişti.

ABD’de haziran ayı tüketici enflasyonu de 9,1 ile 41 yılın zirvesine çıkmıştı.

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