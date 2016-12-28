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Felipe Melo ülkesine dönüyor

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Felipe Melo ülkesine dönüyor
Inter'de forma şansı bulamayan Melo'nun Palmeiras'a transfer olacağı öne sürüldü

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Interli Felipe Melo, ülkesine dönüyor.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre Palmerias, Felipe Melo ile transferi hakkında her konuda anlaşma sağladı. Buna göre Melo'nun Palmerias ile aylık 85 bin Euro karşılığında 3 yıllık kontrata 'evet' dediği öne sürüldü.

Sao Paulo ve Valencia ile de adı geçen 33 yaşındaki oyuncunun Palmerias'a transferi için kalan tek engelin kulüplerin anlaşması olarak gösterildi.

Inter'in orta saha rotasyonunda kendisine yer bulmakta zorlanan Melo bu sezon mavi siyahlı ekipte 10 maçta 499 dakika süre bulabildi.

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