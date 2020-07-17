Fenerbahçe’nin istediği Andre Schürrle futbolu bıraktı

Fenerbahçe’nin transfer etmek istediği 29 yaşındaki Andre Schürrle, ani bir kararla futbolu bıraktığını duyurdu.

Schürrle son olarak Borussia Dortmund’da forma giymişti.

Başarılı hücum oyuncusunun adı, bir süredir Fenerbahçe’nin transfer listesinde yer alıyordu.

ANDRE SCHÜRRLE KİMDİR?

6 Kasım 1990’da doğan Andre Schürrle, Bundesliga’daki ilk maçına 2009-2010 sezonunda Mainz formasıyla Bayer Leverkusen’e karşı çıktı.

Schürrle, 2011 yılında 8 milyon avro karşılığında Bayer Leverkusen’e transfer oldu. Yıldızı giderek parlayan Alman futbolcu, 23 yaşında da Chelsea kadrosuna 22 milyon avroya dahil oldu.

25 yaşına geldiğinde 32 milyon avro bedelle yeniden Almanya'ya, Wolfsburg'a döndü. 1 yıl boyunca takımda gösterdiği performans Dortmund'un dikkatini çeken Andre Schürrle, 30 milyon avro bedelle bu kez sarı-siyahlı takımın kadrosuna katıldı.

Schürrle'nin bundan sonraki kariyeri kiralık olarak Fulham ve Spartak Moskova'da devam etti. Son olarak 15 Temmuz 2020 tarihinde Dortmund ile sözleşmesinin feshedilmesinin ardından kulüpsüz olarak transfer piyasasında yerini aldı.

Schürrle, Almanya Milli Takım formasıyla da önemli başarılara imza attı. Bunlardan en büyüğü 2014’te kazanılan Dünya Kupası’ydı. Almanya, Messi’li Arjantin’e karşı oynadığı maçı uzatmalarda Mario Götze’nin golüyle 1-0 kazanırken, oyuna sonradan dahil olan Schürrle asisti yapan isim olmuştu.