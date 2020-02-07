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FIFA Başkanı: Bazı ülkeler VAR'ı iyi kullanamıyor

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FIFA Başkanı: Bazı ülkeler VAR'ı iyi kullanamıyor
FIFA Başkanı: Bazı ülkeler VAR'ı iyi kullanamıyor

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Video Asistan Hakem (VAR) sisteminin bazı ülkelerde olması gerektiği şekliyle kullanılmadığını söyledi.

tr.eurosport'un haberine göre; Gianni Infantino, VAR’a yapılan eleştirilerle ilgili olarak, "VAR, hakemlere yardımcı olması itibarıyla önemli. Hakemlerden başka karar alan bir merci olmamalı. VAR sistemi her ne kadar dünyanın birçok kısmında layıkıyla uygulansa da bu sistemin her yerde çok iyi uygulandığını söyleyemeyiz.

İlk başta İtalya’da bu sistem hakkında bazı eleştiriler oldu. Sonrasında ise İngiltere’de... Bu sistemin, her yerde başarılı olurken İngiltere’de başarılı olmamasının bir sebebi yok.

150 yıldır var olan bir oyuna yeni bir şeyler adapte ederken sıkıntılar olması gayet normal. Her şeyin bir anda mükemmel olmasını bekleyemeyiz. İlerleme aşamasında olduğumuz kesin."

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