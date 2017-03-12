Filipinler hükümeti komünist gerillalarla barış görüşmelerine geri dönüyor

Filipinler hükümeti komünist gerilla hareketi Yeni Halk Ordusu ile askıya alınan barış görüşmelerini ve ateşkesi gelecek ay itibarıyla yeniden başlatacaklarını duyurdu.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin danışmanı Jesus Dureza tarafların müzakerecilerinin gelecek ay daha geniş kapsamlı ateşkesin şartlarını görüşmek için biraraya geleceğini söyledi.

Daha öce Hollanda'da Norveç'in arabuluculuğunda yapılan ve 2 gün süren resmi olmayan görüşmelerde barış görüşmelerine dönülmesine karar verilmişti.

Duterte 3 gün önce Duterte Yeni Halk Ordusu'nun 4 polisi öldürmesi sonrası gerillalara karşı 'topyekun savaş' tehdidinde bulunmuştu.

Duterte "Bir 50 yıl daha topyekun savaş için hazırım. Bu sefer roket ve bomba dahil her şeyi kullanırım" demişti.

ORDU AÇIKLAMADAN MEMNUN

Filipinler ordusu da barış görüşmelerine dönülmesi kararından memnun olduklarını ancak bu konudaki resmi açıklamayı bekleyeceklerini duyurdu. Ordu yetkilileri bu süreye kadar operasyonların da süreceğini söyledi.

1968'de kurulan komünist Yeni Halk Ordusu gerilla örgütü Duterte öncesi 5 Filipinler devlet başkanı ile başarılı olmayan barış müzakereleri yaptı.

Örgüt ve hükümet geçen sene ayrı ayrı ateşkes ilan etmiş ve müzakereleri sürdürmüştü.