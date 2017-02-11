Filipinler'de 6,5 büyüklüğünde deprem

Filipinler'in güneyinde dün akşam meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremde en az 6 kişi hayatını kaybetti, 126 kişi yaralandı.

Filipinler'in güneyinde dün akşam meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremde en az 6 kişi hayatını kaybetti, 126 kişi yaralandı.

Afet Müdahale Birimi yetkilisi Gilbert Gonzales yaptığı açıklamada, merkez üssü Mindanao adasının Surigao del Norte kenti yakınları olan depremde en az 6 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 126 kişinin yaralandığını bildirdi.

Gonzales, depremin ardından 100'e yakın artçı sarsıntının kaydedildiğini belirtti.

Çok sayıda evin hasar gördüğü Surigao del Norte'de halk, geceyi sokakta geçirdi.

ABD Jeolojik Araştırmaları Merkezi (USGS), merkez üssü Mindanao adasındaki Mabua'nın 10 kilometre kuzey doğusu olan depremin, yerin 15 kilometre altında kaydedildiğini açıklamıştı