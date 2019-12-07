Filipinler'de bir kadını öldürüp beynini yiyen adam tutuklandı

Filipinler'de bir kadını öldürdükten sonra kafasını parçalara ayırıp beynini yiyen adam, kadın kendisiyle İngilizce konuşunca alt üst olduğunu söyledi.

Filipinler'de Lyoyd Bagtong isimli 21 yaşındaki adam bir kadını öldürüp kafasını kestikten sonra beynini pişirip yedi. Katil Talisayan polisi tarafından gözaltına alındı. Polis Bagtong’un evine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta kurbana ait vücudu ve birbirine bağlı bilekler buldu. Ceset sadece bir parça kot pantolonla kaplanmıştı. Kadının kafası ise kayıptı.

Görgü tanıkları kadını, Bagtong ile mezarlığın yakınında tartışırken gördü. İddiaya göre saldırgan, kadının kafasını sanggot denilen keskin, metal bir objeyle vücudundan ayırdı.

Polis Bagtong’u gözaltına aldığı sırada bel kemerinde benzer bir alet buldu. Saldırganın evinde yapılan aramalarda muhtemelen kadının parçalanmış başını taşırken giydiği kanlı giysiler de bulundu.

​Talisayan polis şefi Maribeth Ramoga olayı şu sözlerle anlattı: “Bagtong, kadını öldürdüğünü ‘kadının kendisiyle İngilizce konuşunca alt üst olduğunu’ söyleyerek itiraf etti. Kadını öldürdükten sonra kadının başını yardı ve kafatasından beynini çıkardı. Kadının beynini pişirerek biraz pirincin üzerine sos olarak koydu. Son olarak da evinin yakınlarındaki bir boşluğa kafatasını fırlatıp attı."