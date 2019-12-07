  • BIST 108.869
  • Altın 271,535
  • Dolar 5,7701
  • Euro 6,3816
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Filipinler'de bir kadını öldürüp beynini yiyen adam tutuklandı

» »
Filipinler'de bir kadını öldürdükten sonra kafasını parçalara ayırıp beynini yiyen adam, kadın kendisiyle İngilizce konuşunca alt üst olduğunu söyledi.
Filipinler'de bir kadını öldürüp beynini yiyen adam tutuklandı

Filipinler'de Lyoyd Bagtong isimli 21 yaşındaki adam bir kadını öldürüp kafasını kestikten sonra beynini pişirip yedi. Katil Talisayan polisi tarafından gözaltına alındı. Polis Bagtong’un evine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta kurbana ait vücudu ve birbirine bağlı bilekler buldu. Ceset sadece bir parça kot pantolonla kaplanmıştı. Kadının kafası ise kayıptı.

Görgü tanıkları kadını, Bagtong ile mezarlığın yakınında tartışırken gördü. İddiaya göre saldırgan, kadının kafasını sanggot denilen keskin, metal bir objeyle vücudundan ayırdı. 

Polis Bagtong’u gözaltına aldığı sırada bel kemerinde benzer bir alet buldu. Saldırganın evinde yapılan aramalarda muhtemelen kadının parçalanmış başını taşırken giydiği kanlı giysiler de bulundu.

 

Talisayan polis şefi Maribeth Ramoga olayı şu sözlerle anlattı: “Bagtong, kadını öldürdüğünü ‘kadının kendisiyle İngilizce konuşunca alt üst olduğunu’ söyleyerek itiraf etti. Kadını öldürdükten sonra kadının başını yardı ve kafatasından beynini çıkardı. Kadının beynini pişirerek biraz pirincin üzerine sos olarak koydu. Son olarak da evinin yakınlarındaki bir boşluğa kafatasını fırlatıp attı." 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya'nın elektrikli otomobili 2020'de piyasaya çıkıyor24 Kasım 2019 Pazar 18:43
  • Hong Kong'da halk sandık başında24 Kasım 2019 Pazar 18:27
  • İtalya: Yolda bulduğu 25 bin euroluk saati teslim etti, iş teklifi aldı23 Kasım 2019 Cumartesi 18:17
  • ‘Dünyada eşek nüfusu Çin'deki talep yüzünden 5 yılda yüzde 50 azalabilir’21 Kasım 2019 Perşembe 17:00
  • Çin: Egemenliğimizi koruma irademiz hafife alınmasın18 Kasım 2019 Pazartesi 21:07
  • Hong Kong'da şiddet tırmanıyor18 Kasım 2019 Pazartesi 11:04
  • Hong Kong'da mahkeme maske yasağını Temel Yasa'ya aykırı buldu18 Kasım 2019 Pazartesi 11:00
  • Sırt çantasından kol çıkan profesör sevgilisini öldürdüğünü itiraf etti11 Kasım 2019 Pazartesi 10:36
  • Hint siyasetçi 'İneklerin sütünde altın var' dedi, vatandaşlar inekleriyle kredi almaya koştu07 Kasım 2019 Perşembe 19:48
  • Rus pilot sevgilisini kokpite oturtup uçağın kontrolünü bıraktı03 Kasım 2019 Pazar 18:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti