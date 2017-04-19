Filipinler'de otobüs kazası: 31 ölü

Filipinler'de dün bir otobüsün uçurumdan yuvarlanması sonucu ölenlerin sayısı 31'e yükseldi.

Başkomiser Antonio Yarra uçuruma yuvarlanan otobüste 77 kişiden 31'inin hayatını kaybettiğini, 46'sının yaralandığını belirtti.

Kurtarma ekiplerinin, kuzeydeki Nueva Ecija eyaletinin Carranglan kasabası yakınlarında meydana gelen otobüs kazasının enkazına ulaşmak için vadiye halatlarla ulaşmaya çalıştığını ifade eden Yarra, ekiplerin bugün de olay yerinde incelemelerini sürdürdüğünü bildirdi.

Yarra, uçuruma düşmeden önce otobüsten atlayan bir kişinin, "Şoför, frenlerin tutmadığını ve otobüsün kontrolünü kaybettiğini söyleyerek çığlık atıyordu" sözlerini aktardı.

Yetkililer, çoğu ağır olan yaralıların hastaneye sevk edildiğini ifade etti.

Afet müdahale yetkilisi Mark Raymond Cano, dün 45 yolcunun bulunduğu otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 24 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.