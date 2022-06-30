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Filiz Besim: Deniz suyu kirliliği bir halk sorunudur

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CTP Milletvekili Filiz Besim, İskele Halk Plajı’nda belirlenen yüksek miktardaki kirlilikle ilgili “Deniz suyu kirliliği bir halk sorunudur.” vurgusunda bulundu.
Filiz Besim: Deniz suyu kirliliği bir halk sorunudur

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Filiz Besim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İskele Halk Plajı’nda belirlenen yüksek miktardaki kirlilikle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

 

İşte açıklama;

#Aman DİKKAT:

Sağlık Bakanlığının açıkladığı deniz suyu analizlerinde İskele Halk Plajında çok yüksek miktarda e- coli (kirlilik) var. Ama analizlerde çoğu halk plajı yok.

Özellikle Girne ve Güzelyurt bölgesi deniz suları çalışılmamış.

Bu yıl deniz sularındaki kirlilik resmen sağlığımızı tehdit ediyor. Elbette ki bu konu yılların getirdiği çarpık yapılaşma ve denetimsizlikten kaynaklanıyor.

Hükümetin deniz sezonunun en yoğun olduğu bu günlerde Yerel Yönetimler, Çevre Dairesi, Sağlık Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı içinde olduğu bir kriz masası oluşturması, önlem alması daha sık ve daha çok noktadan analiz yapması, denetlemesi ve halkı sık sık bilgilendirmesi gerekir.

Deniz suyu kirliliği bir halk sağlığı sorunudur ve deniz turizmi yapan bizim gibi ülkeler için asla kabul edilemez.

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