Finansal Geleceğinizi Şekillendirin: Kripto Paralar ve Finansal Okuryazarlık Üzerine Uzman Görüşleri

DAÜ BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ BAŞKANI YRD. DOÇ. DR. NİGAR TAŞPINAR’DAN FİNANSAL OKURYAZARLIK VE KRİPTO PARALAR YAZISI

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nigar Taşpınar, “Finansal Okuryazarlık ve Kripto Paralar” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Yrd. Doç. Dr. Taşpınar söz konusu yazısında şu ifadelere yer verdi:

“Son yıllarda özellikle gençler arasında kripto paralara olan ilgi artmıştır. Kripto paralar, dijital varlıklar olarak adlandırılan ve genellikle merkezi olmayan blok zinciri teknolojisi üzerine kurulu olan dijital paralardır. Kripto paraların hızlı değer artışı ve teknolojik imkanlar ülkemizde de yatırım amaçlı kullanımını artırmıştır. Ancak, gençlerin kripto paralara olan bu ilgisi finansal okuryazarlık eksikliği ve riskleri anlamama sorunlarına yol açabilir. Kripto paraların volatilitesi yani oynaklığı yüksektir ve piyasalar hızla değişebilir, bu da ciddi finansal risklere yol açabilir. Kripto varlık piyasalarını ve finansal riskleri anlayabilmek için finansal okuryazar olmak büyük öneme sahiptir.

Ülkemizde finans alanında eğitim almanın önemi yeterince anlaşılmamaktadır. Finans eğitimi bireylere temel finans bilgisi, kişisel bütçe yönetimi, genel ekonomik prensipler, sayısal verileri anlayıp yorumlayabilmenin yanında risk yönetimi stratejileri geliştirme, yatırım olanaklarının değerlendirilmesi ve sermaye piyasalarını takip edebilme becerileri kazandırır. Bu beceriler bireylerin finansal geleceklerini güvence altına almayı ve iş dünyasında başarılı olmalarını sağlar.

İlk adım olarak yapılması gereken finans piyasalarına ve kripto varlıklara ilgi duyan gençleri finansal okuryazarlık konusunda teşvik etmek olmalıdır. Finansal risklerin anlaşılabilmesi ve yönetilebilmesi için yapabileceğiniz getirisi en yüksek yatırımın finans eğitimi almak olduğunu unutmayın.”