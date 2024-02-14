  • BIST 8965.11
  • Altın 1968.611
  • Dolar 30.7445
  • Euro 32.9708
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAİsrail Batı Şeria'da gece baskınları düzenledi

Finansal Geleceğinizi Şekillendirin: Kripto Paralar ve Finansal Okuryazarlık Üzerine Uzman Görüşleri

» »
DAÜ Bankacılık ve Finans Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nigar Taşpınar'dan Kripto Paralar ve Finansal Okuryazarlık Üzerine Çağrı
Finansal Geleceğinizi Şekillendirin: Kripto Paralar ve Finansal Okuryazarlık Üzerine Uzman Görüşleri

DAÜ BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ BAŞKANI YRD. DOÇ. DR. NİGAR TAŞPINAR’DAN FİNANSAL OKURYAZARLIK VE KRİPTO PARALAR YAZISI

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nigar Taşpınar, “Finansal Okuryazarlık ve Kripto Paralar” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Yrd. Doç. Dr. Taşpınar söz konusu yazısında şu ifadelere yer verdi:

 

“Son yıllarda özellikle gençler arasında kripto paralara olan ilgi artmıştır. Kripto paralar, dijital varlıklar olarak adlandırılan ve genellikle merkezi olmayan blok zinciri teknolojisi üzerine kurulu olan dijital paralardır. Kripto paraların hızlı değer artışı ve teknolojik imkanlar ülkemizde de yatırım amaçlı kullanımını artırmıştır. Ancak, gençlerin kripto paralara olan bu ilgisi finansal okuryazarlık eksikliği ve riskleri anlamama sorunlarına yol açabilir. Kripto paraların volatilitesi yani oynaklığı yüksektir ve piyasalar hızla değişebilir, bu da ciddi finansal risklere yol açabilir. Kripto varlık piyasalarını ve finansal riskleri anlayabilmek için finansal okuryazar olmak büyük öneme sahiptir.

 

Ülkemizde finans alanında eğitim almanın önemi yeterince anlaşılmamaktadır. Finans eğitimi bireylere temel finans bilgisi, kişisel bütçe yönetimi, genel ekonomik prensipler, sayısal verileri anlayıp yorumlayabilmenin yanında risk yönetimi stratejileri geliştirme, yatırım olanaklarının değerlendirilmesi ve sermaye piyasalarını takip edebilme becerileri kazandırır. Bu beceriler bireylerin finansal geleceklerini güvence altına almayı ve iş dünyasında başarılı olmalarını sağlar.

 

İlk adım olarak yapılması gereken finans piyasalarına ve kripto varlıklara ilgi duyan gençleri finansal okuryazarlık konusunda teşvik etmek olmalıdır. Finansal risklerin anlaşılabilmesi ve yönetilebilmesi için yapabileceğiniz getirisi en yüksek yatırımın finans eğitimi almak olduğunu unutmayın.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ Fizik Bölümü, Nature Index 2023'te Kıbrıs'ın En İyisi Oldu08 Şubat 2024 Perşembe 14:14
  • DAÜ Öğrencileri, Pegasus Eğitim Merkezinde Uygulamalı Eğitimlerle Havacılıkta Tecrübe Kazandı07 Şubat 2024 Çarşamba 17:12
  • Sağlık Bilimleri Üniversitesi Heyeti, DAÜ'ye Önemli Ziyaret Gerçekleştirdi07 Şubat 2024 Çarşamba 10:45
  • DAÜ Rektörlüğü, Şampiyon Meleklerin Anma Mesajını Yayınladı06 Şubat 2024 Salı 10:51
  • DAÜ 26. BAHAR DÖNEMİ ORYANTASYON GÜNLERİ BAŞLADI03 Şubat 2024 Cumartesi 11:52
  • DAÜ ve Gazi Üniversitesi İş Birliği İçin Mutabakat Anlaşması İmzaladı02 Şubat 2024 Cuma 16:14
  • DAÜ LİSANS VE ÖN LİSANS MEZUNLARI DİPLOMALARINA KAVUŞTU02 Şubat 2024 Cuma 15:58
  • DAÜ DOKTORA VE YÜKSEK LİSANS MEZUNLARI DİPLOMALARINI ALDI01 Şubat 2024 Perşembe 11:16
  • DAÜ-SEN: DAÜ Yönetilemiyor, Belirsizlik ve Kaos içinde Sürükleniyor31 Ocak 2024 Çarşamba 12:58
  • DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Mezunları Yemin Töreniyle Mesleklerine Adım Attı30 Ocak 2024 Salı 20:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti