Fotiu: “Türkiye gereken kararları almayı reddediyor”

Fotiu 4 Maronit köyünün, Kıbrıs sorununun çözülmesi halinde “yasal sahiplerine verilmesi ve Rum idaresi altına girmesi gerektiğini” söyledi...

Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu, Türkiye’nin, Kıbrıs sorununun çözümü için yürütülen müzakere sürecinin kolaylaştırılmasına yönelik kararları almayı reddettiğini ve bu nedenle de, müzakerelerde şu ana kadar gelinen noktanın, Rum tarafının beklentilerini karşılamadığını iddia etti.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, bir etkinlikte konuşma yapan Fotiu, Türkiye’nin gereken kararları almamakla kalmayıp, aynı zamanda Kıbrıs’ın etrafındaki bölgede yaptığı eylemlerle, “saldırganlık ve tehdit ortamı” oluşturduğunu; bunun yanı sıra Türk vatandaşlarına 4 özgürlük tanınmasıyla ilgili “kabul edilemez isteklerde bulunduğunu” öne sürdü.

Habere göre Fotiu, kendilerinin, üçüncü ülkelerin değil, Kıbrıslıların menfaatine hizmet edecek, vatanı yeniden birleştirecek ve “işgal ve istiladan kurtaracak” bir çözümde ısrar ettiklerini ileri sürdü.

Fotiu “Özellikle gençlerimizin beklentileri ve düşlerini karşılayacak, geleceği yabancı güçlerin müdahalesinin olmayacağı bir şekilde garanti altına alacak, özgür, demokratik ve müreffeh bir vatan istiyoruz” dedi.

Konuşmasında kayıplar konusuna da değinen Fotiu, kayıplar listesinin uzun olmaya devam ettiğini ve Türkiye’nin bu konudaki yükümlülüklerinin devasa olduğunu savundu.

“MARONİT KÖYLERİ RUM İDARESİ ALTINA GİRMELİ”

Gazete, bir diğer haberinde ise, Fotiu’nun bir başka etkinlikteki açıklamasında, 4 Maronit köyünün, Kıbrıs sorununun çözülmesi halinde “yasal sahiplerine verilmesi ve Rum idaresi altına girmesi gerektiğini” söylediğini yazdı.

Habere göre Fotiu, Maronitlerin de 43 yıldır köylerine geri dönmek istediklerini ve onların bu isteğinin, Rum Hükümeti’nin öncelikleri arasında olduğunu kaydetti.