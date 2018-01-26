Fotoğraf sanatçısı Evirgen Çin’den altın madalyayla döndü

Fotoğraf sanatçısı Mustafa Evirgen, uluslararası bir fotoğraf örgütünün düzenlediği yarışmada “yaratıcı” kategoride altın madalya kazandı. Evirgen, madalyasını Çin’de düzenlenen törende aldı.

Uluslararası Fotoğrafçılar Birliği’nin (International Union Photographers) Çin’de düzenlediği fotoğraf etkinliğine 44 ülkeden 200’den fazla fotoğrafçı katıldı. Mustafa Evirgen, Çin’in Guanzhaou şehrinde yer alan etkinlikte ödülünü aldı ayrıca düzenlenen bir yarışma için 16 ülkeden 22 jüri üyesi arasında görev yaptı.

Evirgen, TAK’a yaptığı açıklamada, “IUP 5th Anniversary Celebration Photo Circuits” altın madalya yanında, fotoğrafçılıktaki başarıları ve jüri üyeliği için de ödüller aldığını söyledi.

Değişik ülkelerden fotoğrafçılıkla ilgili 10 örgütün desteğiyle düzenlenen organizasyona, bu örgütlerin, özellikle PSA, RPS, GPU ve ISF gibi dünya fotoğrafına yön veren kurumların başkan ve temsilcilerinin de katıldığını; bir de katalog çıkarıldığını ve kataloğu imzaladıklarını anlatan Mustafa Evirgen, organizasyon çerçevesinde 10 gün boyunca panel, forum, gösteri, sergi gibi etkinlikler yapıldığını kaydetti.

Fotoğraf sanatçısı Mustafa Evirgen, Çin’deki etkinliğe katılmasına katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya teşekkür etti.