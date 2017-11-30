Fransa: Avrupa da Kuzey Kore füzelerinin menzilinde

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, artık Avrupa kıtasının da Kuzey Kore füzelerinin menzilinde olduğu uyarısında bulundu.

Kuzey Kore'nin Salı günü gerçekleştirdiği üçüncü kıtalararası balistik füze denemesinin yankıları sürüyor. Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, artık Avrupa'nın da Kuzey Kore'nin sahip olduğu balistik füzelerin menzilinde olduğunu belirtti.

Parly, Fransız BFM televizyonuna yaptığı açıklamada, söz konusu füze denemesinin "Pyongyang'ın giderek artan gücünün göstergesi" olduğunu söyledi.

"Avrupa da mutlak suretle aynen ABD gibi bu füzelerin menzilinde" şeklinde konuşan Parly, "yalnızca birkaç Batı kentinin" menzilin dışında kaldığını belirtti. Uluslararası topluma "yaptırımlar yolunu izleme" çağrısında bulunan Parly, "Çin ve Rusya da dahil olmak üzere herkes bu yaptırımları eksiksiz uygulamak durumunda" dedi.

Parly, Fransa'nın "bu aşırı derecede gergin durumdan çıkmanın tek yolunun diplomasi olduğuna inandığını" da sözlerine ekledi.

Fransız Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Eylül ayında yaptığı açıklamada Kuzey Kore'nin "aylar içerisinde" Avrupa'yı vurma yetisini elde edeceğini söylemişti.

Rusya'dan ABD'nin talebine ret

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, çarşamba günü BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen acil durum toplantısında ABD tarafından dile getirilen Kuzey Kore'yle ilişkileri kesme talebini, "Bunu olumsuz görüyoruz" diyerek reddetti. Lavrov, "Yaptırımların baskı gücünün tükenmiş olduğunu tekrar tekrar ifade ettik" şeklinde konuştu.

Söz konusu toplantıda konuşan ABD'nin BM Temsilcisi Nikki Haley, savaş durumunda Kuzey Kore'ye "tamamıyla yok edilecekleri" tehdidinde bulunmuş ve dünyayı "Kuzey Kore'yle tüm ilişkileri kesmeye" davet etmişti.

Londra ve Paris'e ulaşabiliyor

Pentagon tarafından yapılan ilk incelemeler, Kuzey Kore'nin denediği son füzenin Japon sularında denize çakılmadan önce yaklaşık bin kilometre mesafe katettiğini ortaya koymuştu.

ABD'deki Endişeli Bilim İnsanları Birliği'nin (UCS) yöneticilerinden David Wright, füzenin test yörüngesi yerine standart bir doğrultuda fırlatılması durumunda 13 bin kilometreden fazla mesafe katedebileceğini söyledi. Wright, Kuzey Kore yönetiminin açıklamalarına paralel olarak, bu tür bir füzenin "Kıta ABD'sinin herhangi bir yerine" ulaşabileceğini kaydetti.

Bu çerçevede teorik olarak füzelerin Londra, Paris ve bu mesafe kapsamındaki diğer Avrupa kentlerine de ulaşması mümkün.