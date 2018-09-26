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Fransa: İngiltere'nin kârlı çıkacağı bir Brexit anlaşması, AB için intihar olur

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Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma koşulları konusunda devam eden müzakerelerde AB'nin esneklik gösteremeyeceğini ifade etti.
Fransa: İngiltere'nin kârlı çıkacağı bir Brexit anlaşması, AB için intihar olur

Paris'te bir basın toplantısı sırasında kısaca 'Brexit' olarak adlandırılan İngiltere'nin AB'den çıkış sürecine dair soruları yanıtlayan Le Maire, "Bunu bu kadar katı bir biçimde ifade ettiğim için üzgünüm ama bizim açımızdan burada İngiltere'nin geleceğinden daha önemli bir durum söz konusu" dedi.

Le Maire, "AB vatandaşlarına AB'den ayrılıp tüm ayrıcalıklara sahip olmaya devam edebilecekleri mesajını verecek her eylem AB açısından intihar niteliğinde olur. O yüzden bu tür bir karar vermeyeceğiz" diye konuştu.

Brunbo Le MaireFransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire

İngiltere Başbakanı Theresa May, Temmuz ayında kamuoyuna açıkladığı planda AB ile ekonomik ilişkilerin sıkı bir şekilde devam etmesini öngörmüş ve İrlanda Cumhuriyeti ile Kuzey İrlanda arasında gümrük kontrollerinin getirilmesinin önüne geçilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Blomberg'e konuşan yetkililer, "Fransa hükümeti müzakerelerde İngiltere'ye taviz verilmemesi gerektiğini savunuyor ve ortaya çıkacak anlaşmada İngiltere'nin zararlı çıkan taraf olduğunun açık bir şekilde görülebilmesini istiyor" diyor.

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