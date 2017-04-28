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Fransa seçimleri: Yeni aşırı sağcı lider görevi bıraktı

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Fransa seçimleri: Yeni aşırı sağcı lider görevi bıraktı
Fransa'nın aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi, Yahudi Soykırımı (Holokost) inkarına yönelik tartışmalar üzerine son üç günde ikinci kez liderini değiştirdi.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday olan Marine Le Pen, Ulusal Cephe'nin liderliğini bırakmıştı.

Ardından Jean-François Jalkh Salı günü partinin geçici olarak başkanlığına getirilmişti.

Ancak Jean-François Jalkh'ın Yahudi Soykırımı (Holokost) inkarına yönelik sözler sarfettiğine ilişkin başlayan tartışmaların üzerine yerine partinin milletvekillerinden Steeve Briois'nın getirilmesine karar verildi.

Partinin başkan yardımcılarından Louis Aliot, BFMTV haber kanalına yaptığı açıklamada "Briois geçici başkanlığı devralacak ve bu konuda daha fazla konuşulmayacak" dedi.

Fransız Le Monde gazetesinin haberine göre, Jalkh 2000 yılında verdiği bir röportajda gaz odalarında topluca katliam gerçekleştirmenin mümkün olmadığını savunmuştu.

Habere göre Jalkh "Bana göre onu toplu katliamda kullanmak teknik olarak imkansız- tekrar söylüyorum, imkansız. Neden? Çünkü Zyklon B'nin (Yahudi Soykırımı sırasında gaz odalarında kullanılan bir çeşit zehir) kullanıldığı bir odayı arındırmak için günlerce beklemeniz gerekir" ifadelerini kullanmıştı.

Jean-François Jalkh, Naziler zamanındaki gaz odalarının gerçekliğini sorguladığı iddialarını reddediyor.

Bu gelişmenin, partisini antisemitizm geçmişinden uzaklaştırmaya çalışan Le Pen için olumsuz olduğu belirtiliyor.

Marine Le Pen, "gaz odaları tarihin bir detayı" diyen partinin kurucusu babası Jean-Marie Le Pen'i partiden uzaklaştırmıştı.

'ULUSAL CEPHE'NİN KALESİ'NİN BELEDİYE BAŞKANI

Briois de Jalkh gibi partinin beş başkan yardımcısından biri.

Steeve Briois aynı zamanda son birkaç yıldır "aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin kalesi" olarak anılan Fransa'nın kuzeyindeki Hénin-Beaumont kentinin belediye başkanı.

Belediye Başkanı Steeve Briois, BBC'ye verdiği röportajda, kentin sosyalistlerden Ulusal Cephe'ye geçişini şu sözlerle açıklamıştı:

"Sosyalistlere oy verenler çok büyük hayal kırıklığı yaşadı. Sosyalist Parti artık halkı, işçi sınıfını, burada 'küçük insanlar' dediğimiz zayıf kesimi savunmuyor. Sol Cephe, Fransa'da başka kesimlere hitap ediyor ama son 10-15 yıldır işçi sınıfını tamamen terk etti. Sonuç olarak daha önce Sosyalistlere oy verenler şimdi Ulusal Cephe'ye veriyor çünkü onları, onların işlerini korumamızı istiyorlar."

Fransa'da Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda Yürüyüş hareketinin lideri Emmanuel Macron yüzde 23,80, Marine Le Pen yüzde 21,50 oranında oy almıştı.

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