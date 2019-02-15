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Fransa'da işler kızısıyor!

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Sarı Yelekliler'den darbe iması: Macron'u indirmeye hazır paramiliter gruplar var
Fransa'da işler kızısıyor!

İtalyan Beş Yıldız Hareketi'nin lideri Luigi Di Maio ile görüşerek Fransa ile İtalya arasında krize sebep olan sarı yelekliler sözcülerinden Christophe Chalençon, Macron yönetimini indirmeye hazır olan paramiliter grupların olduğunu iddia etti.

İtalyan La 7 televizyonuna konuşan Chalençon, röportajın bitiminde kayda alınmadığını düşündüğü esnada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümeti hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Piazzapulita programının ekibiyse Chalonçon'un iddialarını yayınladı.

'Eğer beni indirirlerse, Macron giyotine vurulur'

Çok fazla risk aldığını ifade eden Chalençon, "Her an başımdan vurulabileceğimi biliyorum, ama bu işi sonuna kadar götüreceğim. Eğer beni indirirlerse, Macron'u giyotine vururlar" ifadelerini kullandı.

Chalençon sözlerinin devamında, "Artık öyle bir noktaya geldik ki eğer beni öldürürlerse, kendi de (Macron) ölür. Halk Macron ve yakınlarını bitirmek için Elysee Sarayı'nı basar. Bunun için hazır birçok kişi, hatta iktidarı indirmeye hazır olan paramiliter gruplar var" diye konuştu.

Geçtiğimiz haftalarda İtalya'da iktidar ortağı Luigi Di Maio, Paris yakınlarında Christophe Chalençon ile buluşmuş, paylaştığı İtalyanca Twitter mesajında "Değişim rüzgarı Alpleri aştı" demişti.

Chalençon’un açıklamalarına Fransa'dan tepki gecikmedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, "Demek ki sarı yeleklerin liderlerinden biri bir askeri darbe ilan ediyor. Bu bir İtalyan komedyası mi yoksa sadece delilik mi?" diyerek tepki gösterdi.

Christophe Castaner@CCastaner

Ainsi donc un des leaders des Gilets Jaunes nous annonce un coup d'Etat militaire...
C'est une comedie à l'italienne ou juste un nouveau délire personnel?

PiazzapulitaLA7@PiazzapulitaLA7

+++Christophe Chalençon a #Piazzapulita: “Abbiamo dei paramilitari pronti a intervenire perché anche loro vogliono far cadere il governo”+++

Così Christophe Chalençon, uno dei leader dei #giletgialli incontrato da Di Maio e Di Battista in un fuorionda raccolto da @alebucc

Embedded video

1,711

2:04 AM - Feb 15, 2019

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Kasım ayında eylemlerin başlamasıyla 'sarı yeleklilerin' sözcüsü olarak bilinen Christophe Chalençon'un radikal görüşleri ve siyasi tutumu nedeniyle, eylemcilerin bir kısmı, aktivistin meşruiyetini kaybettiğini ileri sürüyor.

Luigi Di Maio@luigidimaio

Oggi con @ale_dibattista abbiamo fatto un salto in Francia e abbiamo incontrato il leader dei gilet gialli Cristophe Chalençon e i candidati alle elezioni europee della lista RIC di Ingrid Levavasseur.
Il vento del cambiamento ha valicato le Alpi.

3,080

7:08 PM - Feb 5, 2019

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Di Maio'nun Paris'e giderek sarı yeleklilerle görüşme gerçekleştirmesi Macron hükümeti için bardağı taşıran son damla oldu.

Bunun üzerine Fransa, İtalyan hükümetinin tutumu nedeniyle İtalya'daki büyükelçisini İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana 79 yıl sonra ilk kez geri çağırmıştı.

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