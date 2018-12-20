Fransa'da "Sarı Yelek" eylemlerinde ölen kişi sayısı 9'a yükseldi

Fransa'da "Sarı Yelek"lerin düzenlediği gösterilerde çıkan olaylarda yaşamını yitirenlerin sayısı 9'a yükseldi. Agen kentinde yapılan yol kapatma eyleminde TIR çarpması sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Hayatını kaybeden kişinin 61 yaşında olduğu ve başka bir şehirden eylemleri desteklemeye geldiği kaydedildi.

İçişleri Bakanlığının dünkü verilerine göre, "Sarı Yelekler" ülke çapında 360 yol kapatma eylemi yaptı. İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Laurent Nunez, dün RMC radyosuna yaptığı açıklamada, polisin cumartesi gününden bu yana "Sarı Yelekler" tarafından kapatılan 170 yolu açtığını belirtmişti.

İçişleri Bakanı Christophe Castaner ise birkaç gün önce yaptığı açıklamada, ülke genelinde yapılan yol kapatma eylemlerinin sonlandırması gerektiğini ifade ederek, "Gösterilerin başlangıcından bu yana 8 kişi hayatını kaybetti. Son 30 yılda bu kadar insanın öldüğü başka bir sosyal sorun biliyor musunuz? Açık söylüyorum, yeter artık." demişti.

Ne olmuştu?

Fransa’da katılımcılarının otomobillerde bulundurulması zorunlu olan, fosforlu sarı yelek giymesi nedeniyle "sarı yelek" (gilet jaunes) olarak adlandırılan eylemler 5 haftadır devam ediyor. Hükümet, eylemlerin ardından ocak ayında yürürlüğe girmesi planlanan benzin ve mazottan alınan vergilerdeki artışla ilgili geri adım atmıştı.

Ancak eylemlerin odağı akaryakıt zamlarından yaşam standartlarındaki genel düşüşe odaklanmış ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile hükümetinin istifasına yönelik talepler dile getirilmeye başlanmıştı.

Eylemlerde, ülke genelinde bine yakın kişi gözaltına alınmış, 100'ün üzerinde kişi de yaralanmıştı.