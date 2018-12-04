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Fransa'da SARI YELEKLİLERİN zaferi, Macron geri adım attı...

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Ocak ayında akaryakıtta yapılması planlanan vergi artışının askıya alındığı iddia edildi
Fransa'da SARI YELEKLİLERİN zaferi, Macron geri adım attı...

Fransa genelinde "Sarı Yelekler" adı altında örgütlenen eylemcilerin, 17 Kasım'dan bu yana üç haftadır sürdürdüğü eylemler sonuç verdi. Ocak ayında akaryakıtta yapılması planlanan vergi artışının askıya alındığı iddia edildi.

AFP'nin hükümete yakın kaynaklardan aktardığına göre Fransa başbakanı vergi artışlarının askıya alındığıyla ilgili bir açıklama yapacak.

Dış basında yer alan bazı kaynaklar geçtiğimiz günlerde Macron'un vergi kesintisine gidebileceğini iddia etmişti.

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