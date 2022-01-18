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Fransa'da Twitter'a yargılama: Kamuya hakarette suç ortaklığı

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Fransa'da Twitter ve ülke direktörü Damien Viel, "adalete yardımcı olmayarak kamuya hakarette suç ortaklığı yaptıkları" gerekçesiyle yargılanıyor.
Fransa'da Twitter'a yargılama: Kamuya hakarette suç ortaklığı

Fransa'da Twitter ve ülke direktörü Damien Viel, "adalete yardımcı olmayarak kamuya hakarette suç ortaklığı yaptıkları" gerekçesiyle yargılanıyor. Savcı, Twitter ve Viel'i azami olan 75 bin euro para cezasına mahkum etmesi talebinde bulundu.

Fransa'da Versay Mahkemesi dün, Yvelines Valiliğinin Mart 2021'de Twitter'dan paylaştığı polisin COVID-19 nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı kontrollerini "Nazi uygulamalarına" benzeten iki kullanıcının bilgilerini yetkililerle paylaşmadığı gerekçesiyle Twitter ve Diel'i "kamuya hakarette suç ortaklığı yapmaktan" ve "resmi talebe cevap vermeyi reddetmekten" yargıladı.

Savcı Philippe Toccanier, Twitter hakkında "kamu huzurunu, Fransız toplumunun düzgün işleyişini zedeleyen" ve "müsamahanın kaybedildiği asosyal bir ağ" ifadelerini kullanarak mahkemenin Twitter ve Viel'i azami olan 75 bin euro para cezasına mahkum etmesi talebinde bulundu.

Toccanier ayrıca Twitter'ın ana merkezi olan Twitter Inc'in "kasıtlı olarak" ve Fransız yargısı tarafından belirlenen zaman dilimi içerisinde talep edilen bilgileri iletmeyi reddettiğini, bu nedenle yasalara karşı geldiğini öne sürdü.

"Twitter Fransa veri depolamıyor"

Sanık Direktör Viel ise mahkeme heyetine verdiği savunmada, Twitter Fransa'nın veri depolamadığına, kullanıcı verilerinin İrlanda'da bulunan Twitter Inc şirketinde depolanıp işlendiğine işaret etti.

"Twitter'ın ekonomik kalkınmasından sorumluyum ve başka hiçbir şey benim sorumluluğumda değil." diyen Viel, Genel Müdür olmadığının, Ülke Temsilcisi statüsünde olduğunun altını çizdi.

Nihai karar 21 Mart'a ertelendi

Viel'in avukatı Karim Beylouni de Savcılığın talep ettiği bilgilerin, Fransa'nın yargı yetkisi dışında bulunan ve iş birliği yapıp yapmama konusunda hür olan Twitter International'ın iyi niyetine bağlı olduğuna dikkati çekti.

Mahkeme nihai kararını 21 Mart'ta yapılacak duruşmaya erteledi.

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