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Fransa'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki: Büyükelçi bakanlığa çağrıldı

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Fransa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Sayın Macron önce sen kendi beyin ölümünü kontrol ettir" sözlerine tepki gösterdi. Fransa Cumhurbaşkanlığı, Erdoğan'ın konuşmasını hakaret olarak nitelendirdi.
Fransa'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki: Büyükelçi bakanlığa çağrıldı

Fransa, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a yönelik açıklamasına tepki olarak Türkiye’nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa da Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Marmara Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada, “NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti” diyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron için “Sayın Macron önce sen kendi beyin ölümünü kontrol ettir. Sen bir defa NATO’ya karşı yerine getirmen gereken vecibeleri yerine getir” ifadelerini kullanmıştı.

Euronews’in haberine göre, Fransa Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasına tepki gösterdi. Türkiye’nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa’nın bakanlığa çağrıldığı aktarılan açıklamada, Erdoğan’ın sözleri “aşağılayıcı yorumlar” olarak değerlendirildi.

Fransa Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada Erdoğan’ın sözlerine ilişkin, “Bu bir açıklama değil, hakaret. Büyükelçi bakanlığa, Erdoğan’ın sözlerini açıklamak için davet edilecek” ifadeleri kullanıldı.

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