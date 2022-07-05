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Fransa’dan İran’a seyahat yasağı

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Fransa, vatandaşlarını gözaltı ve tutuklanma riski nedeniyle İran'a seyahat etmemeleri konusunda uyardı.
Fransa’dan İran’a seyahat yasağı

Fransa Dışişleri Bakanlığı, seyahat tavsiye haritasında İran’ın kırmızı listede olduğunu bildirerek, vatandaşlarını gözaltı ve tutuklama riski nedeniyle İran’a seyahat etmemeleri konusunda uyardı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şuanda İran’da bulunan Fransız ve çifte vatandaşlığı olanlar için, “Ülke içindeki hareketlerini sınırlamaları, her türlü toplantıdan zorunlu olarak kaçınmaları ve Tahran’daki Fransız Büyükelçiliği’ne kendilerini tanıtmaları şiddetle tavsiye ediliyor” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, İran’a turist olarak gidenler de dahil olmak üzere Fransızların yüksek tutuklanma, keyfi gözaltı ve adil olmayan yargılama riskine maruz kaldığını belirtilerek, “Tutuklama veya gözaltı durumunda, temel haklara ve kişisel güvenliğe saygı gösterilmez” denildi.

Tahran’daki Fransız Büyükelçiliğinin İran’da tutuklanan veya gözaltına alınan vatandaşlara konsolosluk koruması sağlamasının sınırlı olduğunu vurgulanan açıklamada, Fransız-İran vatandaşları söz konusu olduğunda İran’ın çifte vatandaşlığı tanımadığı için konsolosluk ziyaretlerine izin vermediği belirtildi.

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