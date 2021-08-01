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Fransız kadın hentbolcular da bikini giyme zorunluluğuna karşı

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Norveç kadın plaj hentbol takımının Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası'nda bir karşılaşmaya bikini yerine şortla çıktığı gerekçesiyle cezalandırılmasından sonra...
Fransız kadın hentbolcular da bikini giyme zorunluluğuna karşı

Norveç kadın plaj hentbol takımının Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası'nda bir karşılaşmaya bikini yerine şortla çıktığı gerekçesiyle cezalandırılmasından sonra, Fransa kadın plaj hentbol takımı da maçlara bikini yerine artık kendilerinin tercihi olan bir kıyafetle çıkmak istiyor.

Fransız kadın plaj hentbol takımı, farklı kıyafet tercihi nedeniyle oyuncuların cezalandırılmasına tepki gösterdi.

Fransa Hentbol Federasyonu'na bir mektup yazan ve antrenörleri Valerie Nicolas tarafından da desteklenen oyuncular, tek tip kıyafet mecburiyetine itirazlarını dile getirdi.

Kadın oyuncular, "Bikini giymek bazıları için komplike ve erkek kıyafetleri (kadınlara göre) daha rahat." dedi.

Bir basın açıklaması düzenleyen Federasyon yürütme komitesi, kadın oyunculara bu anlamda destek verileceğini bildirdi.

Federasyon, tek bir plaj hentbol kıyafeti giyme zorunluluğu ve bu konuda uygulanan yaptırımlarla ilgili sorunun çözülmesi ve sporcuların özgür iradesine daha fazla saygı gösterilmesi için Uluslararası Hentbol Federasyonu ve Avrupa Hentbol Federasyonlarıyla çalışmaya devam edeceği sözünü verdi.

"Bazı oyuncular bikini giydiklerinde kendilerini rahat hissetmiyorlar" diyen antrenör Valerie Nicolas, konuyla ilgili açıklamasında, "Zıplamak, koşmak ve geriye dönmek zorundalar... Kaleciler golü kurtarmak için bacaklarını açmak durumundalar. Regl döneminde bikini giymek koruma imkanı bırakmıyor. Bikini onlar için daha karmaşık ve erkek kıyafetleriyle oynamaksa daha rahat görünüyor." sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Norveç kadın hentbol takımı oyuncuları, yönetmeliğe aykırı olarak bir maça bikini yerine şortla çıkmaları nedeniyle kişi başı 150'şer euro, takım olarak da 1500 euro para cezasına çarptırılmıştı.

Norveçli kadın hentbol oyuncuları, çok fazla açık buldukları için bikini yerine şortla oynamak istemiş ancak bu talep Uluslararası Hentbol Federasyonu tarafından kabul edilmemişti.

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