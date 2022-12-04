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Fransız uçak gemisi “Charles de Gaulle” Güney Kıbrıs’ta

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Fransız uçak gemisi “Charles de Gaulle” Güney Kıbrıs’ta
Fransız uçak gemisi “Charles de Gaulle” Güney Kıbrıs’ta

Fransız uçak gemisi “Charles de Gaulle’un” Güney Kıbrıs’ta bulunduğu haber verildi.

Fransız uçak gemisi “Charles de Gaulle’un” Güney Kıbrıs’ta bulunduğu haber verildi.

Politis.com.cy’de yer alan habere göre, katıldığı bir etkinlikte konuyla ilgili bir soruyu yanıtlayan ve Fransız uçak gemisinin Güney Kıbrıs’ta bulunduğunu teyit eden Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis, Fransız uçak gemisinin bir dizi tatbikat ve çok taraflı işbirliği çerçevesinde bölgede bulunduğunu ve bölgede Rum Yönetimi’nin de katılmak olduğu hava savunma tatbikatları icra edilmekte olduğunu söyledi.

Petridis, uçak gemisinin önceden belirlenmiş bir süre zarfında bölgede bulunacağını sözlerine ekledi.

“Riknews.com.cy” haber sitesi ise, Rum Yönetimi ve Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle’un katılımıyla Doğu Akdeniz bölgesinde hava savunma tatbikatları gerçekleştirildiğini belirtti.

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