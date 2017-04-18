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Galatasaray Aleix Vidal için devreye girdi

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Galatasaray Aleix Vidal için devreye girdi
Gelecek sezon sağ bek mevkisinde sıkıntı yaşamak istemeyen Galatasaray, Barcelona'da oynayan tecrübeli futbolcu Aleix Vidal defterini yeniden açtı.

Yurt içinden ve yurt dışından birçok ismi transfer gündemine alan Galatasaray'ın listesine çok önemli bir yıldız daha girdi... Sarı-Kırmızılılar, Barcelona formasını giyen Aleix Vidal'i yeniden gündeme aldı.

'GELMEM' DEMİŞTİ

Igor Tudor'un hem üçlü hem de dörtlü sistemlerinde görev yapabilecek kanat oyuncuları arayan yönetim, İspanyol kulübünde gözden çıkarılan Vidal'le yakından ilgileniyor. Yönetim sezon başında da 27 yaşındaki futbolcuya talip olmuş fakat olumsuz yanıt almıştı. Vidal o dönem yapılan teklife "Kariyerime Barcelona'da devam etmek istiyorum" karşılığını vermişti.

YENİ SEZONDA YOK

Fakat Katalan kulübünde beklentileri karşılaşamayan Vidal sakatlığının da etkisiyle sadece 6 lig maçında forma giyebildi. Galatasaray yönetimi de Barcelona'nın yeni sezon planlarında yer almayan İspanyol sağ kanat oyuncusu için yeniden harekete geçti.

ÇOK YÖNLÜ BİR İSİM

Hem hücumda hem de savunmada etkili bir isim olan Vidal, 4'lü defansın sağında ve 3'lü sistemde 4'lü orta alanın sağında görev yapabilecek özelliklerde... Fakat İspanyol basınına göre Vidal birçok kulübün transfer listesinde yer alıyor. Bu nedenle Galatasaray yönetiminin yıldız oyuncuyu ikna etmek için ekstra mesai harcaması gerekecek.

HAZİRAN ' AYINDA DÖNECEK

SakatlığI nedeniyle sezonu kapatan Aleix Vidal'in Haziran ayında sahalara dönmesi öngörülüyor. Yönetim, İspanyol yıldızın raporlarını da inceliyor.

Aleix Vidal bu sezon La Liga'da sadece 6 maçta forma giyebildi. Yıldız futbolcu buna rağmen 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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