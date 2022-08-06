  • BIST 2.750,49
  • Altın 1022.045
  • Dolar 17.9115
  • Euro 18.2353
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAArı sokmalarına dikkat!

Galatasaray, sezonu Antalya'da açacak

» »
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak.
Galatasaray, sezonu Antalya'da açacak

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftasında raport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yapılacak maç saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligde geride kalan sezonu 13. tamamlayarak tarihinin en kötü performansını gösteren sarı-kırmızılı ekip, yeni sezona iyi bir şekilde girerek moral bulmak istiyor.

Galatasaray'da sakatlığı bulunan yeni transfer Leo Dubois, yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

Yeni transferler Haris Seferovic, Sergio Oliveira, Fredrik Midtsjö, Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ilk kez bir resmi maçta sarı-kırmızılı formayı terletecek.

GÖZLER SEFEROVİC'TE

Yeni transfer Haris Seferovic, sarı-kırmızılı takımın Antalyaspor maçındaki en önemli gol ayağı olacak.

Portekiz'in Benfica takımından transfer edilen Bosna Hersek asıllı İsviçreli santrfor, hazırlık döneminde çıktığı 3 maçta 2 gol atarken, 2 golün de pasını verdi.

GALATASARAY İLE ANTALYASPOR 53. RANDEVUDA

Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 53. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 52 maçta sarı-kırmızılılar 31, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 14 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın 101 golüne, Akdeniz ekibi 47 golle karşılık verdi.

GALATASARAY SON 12 MAÇTA MAĞLUP OLMADI

Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 12 müsabakada mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı takımı son olarak 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında 4-2 mağlup etmeyi başaran Antalyaspor, sonraki 6 sezonda rakibiyle yaptığı lig maçlarında galibiyet elde edemedi.

Bu süreçte 8 galibiyet, 4 beraberlik alan Galatasaray 27 gol attı. Antalyaspor ise galibiyete hasret kaldığı 12 maçta fileleri 7 kez havalandırabildi.

ANTALYA'DAKİ MAÇLAR

Galatasaray ile Antalyaspor, lig tarihinde Antalya'da 26 maç yaptı.

Antalya'daki maçlarda Galatasaray 15, ev sahibi ekip 3 kez galip geldi, 8 maç da berabere sonuçlandı.

Sarı-kırmızılı takım, deplasmanda Antalyaspor'a 47 gol atarken, kalesinde 24 gol gördü.

Deplasmanda rakibiyle yaptığı son 6 maçı kaybetmeyen Galatasaray, söz konusu maçlarda üçer galibiyet ve beraberlik aldı. Bu müsabakalarda 9 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesindeki 6 gole engel olamadı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a hangi futbolcular geldi?05 Ağustos 2022 Cuma 07:59
  • Töre, Cahit Çulluoğlu anısına düzenlenen maçı izledi04 Ağustos 2022 Perşembe 11:11
  • Futbolseverlerin 75 günlük lig hasreti bitiyor04 Ağustos 2022 Perşembe 10:44
  • UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü eleme turunun ilk maçları yarın yapılacak03 Ağustos 2022 Çarşamba 11:39
  • AKSA Ligleri 24-25 Eylül'de başlayacak02 Ağustos 2022 Salı 15:47
  • BEM Onur Kandili Anı Turnuvası Tamamlandı01 Ağustos 2022 Pazartesi 15:13
  • Çocuklar futbola doydu01 Ağustos 2022 Pazartesi 13:58
  • BTM 2.Lig'de sahalar belirlendi01 Ağustos 2022 Pazartesi 13:50
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü eleme turu maçları yarın başlayacak01 Ağustos 2022 Pazartesi 11:26
  • Galatasaray, Norveçli Midtsjö için görüşmelere başladı01 Ağustos 2022 Pazartesi 09:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti