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Galatasaray'dan 6 gollü galibiyet

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Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 29. haftada konuk ettiği Yukatel Kayserispor'u 6-0 yendi.
Galatasaray'dan 6 gollü galibiyet

13. dakikada Mertens'in ceza sahası dışından sol çaprazdan şutunda top yandan auta gitti.

18. dakikada Galatasaray öne geçti. Kayserispor'un çok adamla rakip yarı sahada baskı yaptığı anda hızlı çıkan sarı-kırmızılı ekipte Kerem'in pasıyla savunma arkasına sarkan Icardi, sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Uygun durumda açısını düzelten Arjantinli yıldız, Kolovetsios'tan sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı kaleci Bilal'in sağından ağlara gönderdi: 1-0.

24. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Icardi'nin pasıyla orta saha yayına yakın bölgede buluşan Rashica, uzun süre sürdüğü topla ceza sahasına girdi. Sağ çaprazda karşısına Kolovetsios'u alan Kosovalı oyuncu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Bilal'in sağından ağlarla buluşturdu: 2-0.

28. dakikada Mane'nin soldan kullandığı faulde altıpas üzerinde yükselen Hosseini'nin kafayla vurduğu top az farkla yandan dışarı gitti.

29. dakikada Mertens'in ceza sahası sol çaprazından plase vuruşunda, top uzak direğin yanından auta çıktı.

39. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Ceza sahası sağ çaprazında Kerem Aktürkoğlu, Thiam'dan topu kurtarmak isterken yerde kaldı. Hakem Mustafa Kürşad Filiz, Thiam'ın rakibine faul yaptığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

42. dakikada penaltıyı kullanan Icardi, meşin yuvarlağı kaleci Bilal Bayazıt'ın sağından ağlara gönderdi: 3-0.

45+6. dakikada Kayserispor ceza sahası içindeki karambolde ikili mücadelede Hosseini'nin ayağı Torreira'nın yüzüne geldi. Hakem Mustafa Kürşad Filiz, devam kararı verdi. Video Yardımcı Hakem Mustafa İlker Coşkun'un uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyen Filiz, 45+10. dakikada penaltı kararı verirken Hosseini'yi kırmızı kartla oyundan attı.

45+12. dakikada penaltıda bir kez daha topun başına geçen Icardi, meşin yuvarlağı bu kez kaleci Bilal'in soluna vurdu. Ancak genç kaleci uzanarak topu engellemeyi başardı. Dönen meşin yuvarlağı önünde buluna Arjantinli oyuncu, ağları havalandırdı: 4-0.

Maçın devre arasına ev sahibi ekibin 4-0 üstünlüğüyle girildi.

İKİNCİ YARI

49. dakikada Rashica'nın ara pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Icardi'nin vuruşunda, top arka direğin dibinden auta gitti.

59. dakikada Galatasaray 5. golü buldu. Ceza yayının yarım metre gerisinden kazanılan serbest vuruşu kullanan Kerem Aktürkoğlu, meşin yuvarlağı barajın üstünden ağlara gönderdi: 5-0.

71. dakikada ev sahibi ekip durumu 6-0'a getirdi. Oliveira'nın savunma arkasına gönderdiği pasla ceza yayı içinde buluşan Zaniolo, ceza sahası içine girdi. Sol çapraza doğru giden İtalyan yıldız, sol ayağıyla çıkardığı sert bir şutla topu ağlarla buluşturdu.

Mücadele, Galatasaray'ın 6-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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