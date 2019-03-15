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Gargunsu serbest kaldı, kitapların isimlerini açıkladı

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Gargunsu serbest kaldı, kitapların isimlerini açıkladı
Gargunsu serbest kaldı, kitapların isimlerini açıkladı

“Yasaklı yayın bulundurma ve yasaklı cemiyet üyeliği” iddiası ile gözaltına alınan Bengül Gargınsu serbest kalmasının ardından Yenidüzen Gazetesi’ne açıklamalarda bulundu.

Gargınsu “polislerin bulduğu kitaplar arasında Ahmet Şık, Selahaddin Demirtaş, Aziz Tunç ve Gülten Kışanak’ın kitapları vardı.

Bu kitaplar kitapevlerinde satılıyor.

Ben teröriste benziyormuyum?

29 yıldır adada yaşayan bir insanım Halkların kardeşliğini savunuyorum. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum” dedi

Detaylar Yenidüzen Gazetesinde

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