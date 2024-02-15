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Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda yol genişletme çalışması yapılıyor

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Gazimağusa Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ve Topçu Bulvarı’nda trafik ışıkları noktasındaki yol genişletme çalışmasının ikinci etabına başladı.
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda yol genişletme çalışması yapılıyor

Gazimağusa Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ve Topçu Bulvarı’nda trafik ışıkları noktasındaki yol genişletme çalışmasının ikinci etabına başladı.

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı güzergahında yaşanan trafik sıkışıklığına çözüm bulunması amacıyla yürütülen çalışma kapsamında, Topçu Bulvarı’na dönüş noktasındaki trafik ışıklarının bulunduğu güzergahta yol genişletilerek şerit sayısı 3’e çıkarılıyor.

Yapılan çalışma sonucunda, Hurmalı Çember yönünden Anıt Çemberi güzergahını kullanacak olan araçlar çift şeritten seyir halinde bulunabilecek, genişletilen yol sayesinde 3. şerit de sola dönüş için kullanılabilecek. Yapılacak çalışma ile Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki trafik sıkışıklığının giderilmesi amaçlanıyor.

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