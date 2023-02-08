Gazimağusa Belediyesi, Mağusa Arena'da afetzedeler için yardım malzemesi topluyor.

Türkiye'nin 10 ilinde meydana gelen deprem nedeniyle, Gazimağusa Belediyesi yardım kampanyasına devam ediyor.

Afetzedeler için düzenlenen yardım kampanyası çerçevesinde sabah saatleri itibari ile gıda ve çeşitli yardım malzemeleri Gazimağusa Belediyesi'ne bağlı Mağusa Arena spor tesisinde toplanmaya başlandı. Başkan Süleyman Uluçay'a vekalet eden Asbaşkan Hüseyin Manik yardım malzemelerinin paketlenip depolanması ve sevkiyatı organizasyonun sağlanması açısından incelemelerde bulundu. Asbaşkan Manik'e bazı belediye meclis üyeleri de eşlik etti. Bugün 09:00-19:00 saatlerini kapsayan yardım kampanyası, duyarlı bölge halkının yoğun ilgisi ile gerçekleşiyor.