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Gazimağusa Belediyesi Zabıta Ekipleri Market Tartılarını Denetledi

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Gazimağusa Zabıtası Market Tartılarını Denetledi: 61 Markette Uygunluk Tespit Edildi
Gazimağusa Belediyesi Zabıta Ekipleri Market Tartılarını Denetledi

GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ ZABITA EKİPLERİ MARKETLERDEKİ TARTILARIN GARAMAJ ÖLÇÜMLERİNİN UYGUNLUĞUNU DENETLEDİ

  1. Belediyesi Zabıta Şubesi ekipleri kent genelinde devam ettiği denetimleri kapsamında marketlerdeki tartı ve terazilerin gramaj ölçümlerinin uygunluğunu kontrol etti. İşyerlerinin hem sağlığa uygun koşullarda hem de yasal çerçevede faaliyet göstermesi konusunda çok yönlü çalışmalar yürüten ekipler son olarak yaptıkları denetimlerde kent genelinde faaliyet gösteren 64 marketten 61 tanesinin hassas terazilerinin gramaj ölçülerinin uygun olduğunu, 3 marketin ise tartı kullanmadığını tespit etti.

Zabıta Şubesi, okul kantinlerinde satılan ürünlerin mevzuata uygunluğunu, işyerlerinin sağlık ve hijyen koşullarına uyup uymadığını, iş yeri çalıştırma izinleri ve çalışanların sağlık karnelerinin kontrolü, gıda ve içeceklerin son kullanma tarihinin kontrolü ve kaçak yapı denetimleri konularında denetimlerine devam ederken, ayrıca kente turist olarak geldiği ve izinsiz işportacılık yaptığı tespit edilen kişilere de müdahale ediyor.

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