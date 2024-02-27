Gazimağusa Belediyesi Zabıta Ekipleri Market Tartılarını Denetledi

Belediyesi Zabıta Şubesi ekipleri kent genelinde devam ettiği denetimleri kapsamında marketlerdeki tartı ve terazilerin gramaj ölçümlerinin uygunluğunu kontrol etti. İşyerlerinin hem sağlığa uygun koşullarda hem de yasal çerçevede faaliyet göstermesi konusunda çok yönlü çalışmalar yürüten ekipler son olarak yaptıkları denetimlerde kent genelinde faaliyet gösteren 64 marketten 61 tanesinin hassas terazilerinin gramaj ölçülerinin uygun olduğunu, 3 marketin ise tartı kullanmadığını tespit etti.