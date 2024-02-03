Gazimağusa Limanı'nda Gümrüksüz Mal Tasarrufu: Şüpheliler Tutuklandı

GÜMRÜKSÜZ MAL TASARRUFU: Gazimağusa Limanı'nda Hukuka Aykırı Durum Tespit Edildi

02.02.2024 tarihinde, Gazimağusa Limanı'na gemiyle gelen K.A.(E-32), H.G.(E-45), O.S.(E-41) ve İ.K.(E-47) tarafından kullanılan dört ayrı tır dorsesi içerisinde bulunan tarımsal araçlarla ilgili şaşırtıcı bir olay ortaya çıktı. Söz konusu araçların gümrük işlemleri için Lefkoşa Gümrük Dairesi'ne gitmeleri gerektiği halde, bahsi geçen şahısların tır araçlarını Gazimağusa'da bir yere park ederek gümrüksüz mal tasarrufunda bulundukları belirlendi.

Yetkililer, tır dorselerindeki bu hukuka aykırı durumu tespit ettikten sonra, K.A., H.G., O.S. ve İ.K. adlı şahısların tutuklandığını bildirdi.