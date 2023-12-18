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Gazimağusa Limanı'nda Su Ürünleri Yasasına Aykırı Hareket

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Gazimağusa Limanı'nda Yasak Avcılık: Su Ürünleri Yasasına Aykırı Hareket Eden Şahıs Hakkında Soruşturma Başlatıldı
Gazimağusa Limanı'nda Su Ürünleri Yasasına Aykırı Hareket

Su Ürünleri Yasasını İhlal: Gazimağusa Limanı'nda Yasak Avcılık Yapan Şahıs Hakkında Soruşturma Başlatıldı"

Gazimağusa Limanı'nda 17 Aralık 2023 tarihinde saat 09:00 sularında denizde G.G. (E-40), yetkili makamdan izin almadan ve gerekli şamandıra bulundurmadan su altı tüfeği ile balık avladığı sırada tespit edildi. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, olayla ilgili soruşturma halen devam etmektedir

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