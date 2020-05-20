Gazimağusa Palm Beach Halk Plajı belirlenen kurallar çerçevesinde açıldı

Normalleşme süreci kapsamında halk plajları sezonu açtı.

Gazimağusa Palm Beach Halk Plajı’nda belirlenen kurallar uygulandı.

Kurallara göre, şezlongların yastıksız kullanılması, şemsiyelerin ise 2 metre aralıklarla yerleştirilmesi, plaj alanına göre misafir alınması ve kullanım sonrası sezlongların temizlenmesi gerekiyor.

Plaj görevlileri maske kuralına uyarken, plaja giden birçok kişinin bu kurala uymadığı gözlemlendi. BRT’ye konuşan vatandaşlar ve ülkemizde öğrenci olarak bulunan kişiler kavurucu sıcaklarin geldigini ve plajların açılmasını sevinçle karşıladıklarını belirttiler