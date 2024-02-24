Gazimağusa Ticaret Lisesi’nde çam kese böceklerine karşı bahçeye kuş yuvaları asıldı

Gazimağusa Ticaret Lisesi’nde çam kese böcekleri ile mücadelede önemli bir adım atıldı.

Gazimağusa Ticaret Lisesi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, okul bahçesine kuş yuvaları asıldığı ve çam kese böceği ile mücadelede önemli yeri olan büyük baştankara kuşlarının okul bahçesine yuvalayarak çoğalması için ilk adımın atıldığı belirtildi. Açıklamanın devamında ise, katkılarından dolayı KUŞKOR’a teşekkür edilirken, daha yeşil bir çevre için mücadeleye devam edileceği vurgulandı.

Gazimağusa Ticaret Lisesi’nden yapılan açıklama şöyle:

“Okul bahçemize kuş yuvalarımızı astık. Çam kese böceği ile mücadelede önemli yeri olan Büyük Baştankara kuşlarının okul bahçemizde yuvalayarak çoğalması için ilk adımı attık. KUŞKOR’a katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Daha yeşil bir çevre için mücadeleye devam.”