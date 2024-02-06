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Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nde spor tesisi inşa edilecek

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Gazimağusa Belediyesi tarafından yapılan ve AB Koordinasyon Merkezi tarafından onaylanan talep üzerine Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nde spor tesisi inşa edilecek.
Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nde spor tesisi inşa edilecek

Gazimağusa Belediyesi tarafından yapılan ve AB Koordinasyon Merkezi tarafından onaylanan talep üzerine Kıbrıs Türk toplumuna Yardım Programı fonlarıyla Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nde bir "spor/voleybol tesisi" inşa edilecek.

AB Bilgi Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, tesisin inşasına bu yıl ilkbaharında başlanması ve yazdan önce tamamlanması hedefleniyor.

Tesis için yer seçimi ve okulla koordinasyonun, Gazimağusa Belediyesi ve AB Koordinasyon Merkezi ile iş birliği içinde  ve depremde hayatını kaybeden öğrenci, öğretmen ve velilerin yakınları ile de diyalog halinde yapıldığı belirtildi.

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