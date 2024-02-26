Gazimağusa'da Alkollü Araç Kullanımıyla Trafik Kazası: Yaralı Yok

Gazimağusa'da Alkollü Araç Kullanımıyla Meydana Gelen Trafik Kazası

25 Şubat 2024 tarihinde, saat 18:00 sıralarında Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, Yashar HASANPOUR (E-42) yönetimindeki ET 610 plakalı salon araç, 307 mlgr alkollü içki tesiri altında güney istikametine seyir halindeyken yaşanan trafik kazası şehrin gündemine oturdu. Şaşa isimli işyeri önlerine yaklaştığında, aynı istikamette seyreden ve sağa dönüş yapmak üzere yavaşlayan Numan KAHKÜLLÜ (E-32) yönetimindeki SP 755 plakalı salon araca dikkatsizlik sonucu arkadan çarptı.

Kaza sonucunda şükür ki yaralanan olmadı. Ancak, alkollü araç kullanımının etkisi altında olan Yashar HASANPOUR tutuklandı ve soruşturma süreci başlatıldı.