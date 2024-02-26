  • BIST 9370.7
  • Altın 2032.878
  • Dolar 31.1136
  • Euro 33.794
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKANetanyahu Refah’a saldırıyı onaylamak için hafta başı kabineyi toplayacak

Gazimağusa'da Alkollü Araç Kullanımıyla Trafik Kazası: Yaralı Yok

» »
Alkollü Sürücü Kazaya Karıştı, Yaralanan Olmadı, Tutuklandı
Gazimağusa'da Alkollü Araç Kullanımıyla Trafik Kazası: Yaralı Yok

Gazimağusa'da Alkollü Araç Kullanımıyla Meydana Gelen Trafik Kazası

25 Şubat 2024 tarihinde, saat 18:00 sıralarında Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, Yashar HASANPOUR (E-42) yönetimindeki ET 610 plakalı salon araç, 307 mlgr alkollü içki tesiri altında güney istikametine seyir halindeyken yaşanan trafik kazası şehrin gündemine oturdu. Şaşa isimli işyeri önlerine yaklaştığında, aynı istikamette seyreden ve sağa dönüş yapmak üzere yavaşlayan Numan KAHKÜLLÜ (E-32) yönetimindeki SP 755 plakalı salon araca dikkatsizlik sonucu arkadan çarptı.

Kaza sonucunda şükür ki yaralanan olmadı. Ancak, alkollü araç kullanımının etkisi altında olan Yashar HASANPOUR tutuklandı ve soruşturma süreci başlatıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gazimağusa'da Hırsızlık: Miras Hesabından 100.000 TL Aktarıldı, Şüpheli Tutuklandı23 Şubat 2024 Cuma 11:52
  • Mağusa'da bazı bölgelere elektrik verilemiyor...21 Şubat 2024 Çarşamba 15:59
  • 100 yaşındaki yaşlı adamı darp eden bakıcı teminatla serbest!19 Şubat 2024 Pazartesi 16:53
  • 100 yaşındaki yaşlı adamı darp eden bakıcı teminatla serbest!19 Şubat 2024 Pazartesi 16:53
  • Off Licence'tan parfüm çaldı, tutuklandı!17 Şubat 2024 Cumartesi 13:03
  • Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda yol genişletme çalışması yapılıyor15 Şubat 2024 Perşembe 16:09
  • Tuzla - Mutluyaka anayolunda ölümlü kaza: 27 yaşındaki yaya hayatını kaybetti14 Şubat 2024 Çarşamba 08:16
  • Gazimağusa’da yarın 3 saatlik elektrik kesintisi yapılacak13 Şubat 2024 Salı 11:55
  • Gazimağusa'da Motosiklet Kazaları: İki Ayrı Olayda Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı08 Şubat 2024 Perşembe 16:43
  • Gazimağusa'da Kumarhane Denetiminde 11 Kişi Yakalandı07 Şubat 2024 Çarşamba 15:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti