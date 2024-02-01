Gazimağusa'da Alkollü Sürücüden Trafik Kazası

Gazimağusa'da Trafik Kazası: Alkollü Sürücünün Dikkatsizliği Sonucu Çarpışma!
Gazimağusa'nın İsmet İnönü Bulvarı'nda meydana gelen trajik olayda, 31 Ocak 2024 tarihinde saat 23:30 sularında, Halit KURT (E-54) isimli sürücü, 193 miligram alkollü içki etkisi altında, yönetimindeki JD 947 plakalı araç ile Anıt Çemberi istikametine doğru ilerlerken, dikkatsizliği sonucu önünde seyreden Ahmet SERGEÇ (E-40) tarafından kullanılan SK 969 plakalı araca çarptı.
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