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SON DAKİKASivil savunma ekiplerinin su baskınlarına müdahalesi bugün de devam etti

Gazimağusa'da ani ölüm... Biri 50 diğeri 65 yaşındaydı...

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Polis, dün Gazimağusa'da iki ani ölüm olayı gerçekleştiğini, biri 50 diğeri 65 yaşında iki vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.
Gazimağusa'da ani ölüm... Biri 50 diğeri 65 yaşındaydı...

31.01.2024 tarihinde, 21:00-00:00 saatleri arasında, Gazimağusa’da sakin Şaban ER (E-65) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp ve cebir izine rastlanmamıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Aracıyle seyir halindeyken rahatsızlandı

31.01.2024 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Gazimağusa’da, aynı yerde sakin İskender BAYRAM (E-50) kullanımındaki araç ile seyir halinde olduğu sırada, araç içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp ve cebir izine rastlanmamıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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